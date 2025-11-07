Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
7. 11. 2025,
16.30

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
odkritje raziskovalec jama pajki pajkova mreža

Petek, 7. 11. 2025, 16.30

1 ura, 7 minut

Na grško-albanski meji odkrili ogromno pajkovo mrežo

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
pajkova mreža, pajki | Obe vrsti pajka, ki sta zgradili mrežo, veljata za samotarski. Že najdba take mreže, ki bi jo tvorila ena vrsta samotarjev, je precej redka, še toliko bolj pa mreža dveh različnih takih vrst. | Foto Profimedia

Obe vrsti pajka, ki sta zgradili mrežo, veljata za samotarski. Že najdba take mreže, ki bi jo tvorila ena vrsta samotarjev, je precej redka, še toliko bolj pa mreža dveh različnih takih vrst.

Foto: Profimedia

Raziskovalci so v odročni jami na meji med Grčijo in Albanijo, poznani kot Žveplova jama, odkrili po njihovih navedbah največji znani kompleks pajkovih mrež na svetu. Razteza se na približno 106 kvadratnih metrih in je dom več kot 111 tisoč pajkom. Še bolj zanimivo je dejstvo, da v mreži sobivata dve različni vrsti.

Ogromna mreža se razteza vzdolž skalnih sten enega izmed prehodov v jami in je sestavljena iz nešteto lijakastih podstruktur. Znanstveniki so mrežo v raziskavi, ki je bila prejšnji mesec objavljena v reviji Subterranean Biology, opisali kot "izjemno združbo pajkov".

Mrežo sta skupaj zgradili dve različni vrsti

Mrežo sta namreč skupaj zgradili dve različni vrsti. Kolonijo sestavlja približno 69 tisoč pajkov navadnega hišnega pajka Tegenaria domestica, ki ga najdemo tudi v srednji Evropi, in 42 tisoč primerkov vrste Prinerigone vagans, ki spada v družino baldahinarjev, poroča britanski The Independent.

Obe vrsti veljata za samotarski. Že najdba take mreže, ki bi jo tvorila ena vrsta samotarjev, je precej redka, še toliko bolj pa mreža dveh različnih takih vrst.

Prilagoditev edinstvenemu okolju

Obe vrsti v tem primeru sicer lahko najdemo tudi v bližini človeških naselij, a so znanstveniki z analizo DNK ugotovili, da se pajki v jami razlikujejo od svojih sorodnikov izven jame. To kaže na to, da so se pajki prilagodili edinstvenemu okolju pod zemljo.

Po navedbah glavnega avtorja raziskave Istvana Uraka z univerze Sapientia v Romuniji so ekstremne razmere v temnem, zelo žveplenem okolju morda prispevale k temu nenavadnemu sobivanju, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

marmornati kip Kupida, odkritje, Pulj
Novice V Pulju odkrili antično mojstrovino
James Webb ST6
Novice Izjemno odkritje v globinah vesolja: česa takega še nismo videli
komar, vrsta culex, virus Zahodnega Nila
Novice Na Islandiji prvič odkrili komarje
odkritje raziskovalec jama pajki pajkova mreža
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.