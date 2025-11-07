Raziskovalci so v odročni jami na meji med Grčijo in Albanijo, poznani kot Žveplova jama, odkrili po njihovih navedbah največji znani kompleks pajkovih mrež na svetu. Razteza se na približno 106 kvadratnih metrih in je dom več kot 111 tisoč pajkom. Še bolj zanimivo je dejstvo, da v mreži sobivata dve različni vrsti.

Ogromna mreža se razteza vzdolž skalnih sten enega izmed prehodov v jami in je sestavljena iz nešteto lijakastih podstruktur. Znanstveniki so mrežo v raziskavi, ki je bila prejšnji mesec objavljena v reviji Subterranean Biology, opisali kot "izjemno združbo pajkov".

Mrežo sta skupaj zgradili dve različni vrsti

Mrežo sta namreč skupaj zgradili dve različni vrsti. Kolonijo sestavlja približno 69 tisoč pajkov navadnega hišnega pajka Tegenaria domestica, ki ga najdemo tudi v srednji Evropi, in 42 tisoč primerkov vrste Prinerigone vagans, ki spada v družino baldahinarjev, poroča britanski The Independent.

The world's largest spider web, home to over 111,000 spiders, was discovered on the border between Albania and Greece.



This is a true arachnophobe's nightmare: the web, measuring over 100 square meters, is located deep in a sulfur cave with no light. pic.twitter.com/EtxP6erCbM — Developer 1C (@developer1c) November 5, 2025

Obe vrsti veljata za samotarski. Že najdba take mreže, ki bi jo tvorila ena vrsta samotarjev, je precej redka, še toliko bolj pa mreža dveh različnih takih vrst.

Prilagoditev edinstvenemu okolju

Obe vrsti v tem primeru sicer lahko najdemo tudi v bližini človeških naselij, a so znanstveniki z analizo DNK ugotovili, da se pajki v jami razlikujejo od svojih sorodnikov izven jame. To kaže na to, da so se pajki prilagodili edinstvenemu okolju pod zemljo.

Scientists discovered the world’s largest spiderweb, covering 106 m² in a sulfur cave on the Albania-Greece border.



Over 111,000 spiders from two normally rival species live together in a unique, self-sustaining ecosystem—a first of its kind.pic.twitter.com/LPLKVElSNv — Massimo (@Rainmaker1973) November 6, 2025

Po navedbah glavnega avtorja raziskave Istvana Uraka z univerze Sapientia v Romuniji so ekstremne razmere v temnem, zelo žveplenem okolju morda prispevale k temu nenavadnemu sobivanju, poroča nemška tiskovna agencija DPA.