V brazilskem Interlagosu poteka 21. od 24. dirkaških koncev tedna prvenstva formule 1. Edini prosti trening je dobil vodilni v prvenstvu Lando Norris, a je bil samo 23 tisočink hitrejši od Oscarja Piastrija (oba McLaren). Dirkači Red Bulla in Ferrarija so zasedli zadnja štiri mesta. Ob 19.30 sledijo kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko.

Lewis Hamilton je pred začetkom VN Brazilije zavrnil govorice, da želi po sezoni oditi iz Ferrarija. Še več: dejal je, da ima z italijansko ekipo podpisano več kot le dveletno pogodbo. Foto: Reuters V Interlagosu pri Sao Paulu je na sporedu peti od šestih letošnjih šprinterskih koncev tedna, kar pomeni, da ob osrednji dirki vozijo še krajšo sobotno. Zato so imeli en sam prosti trening, na katerem dirkači preizkušajo različne nastavitve dirkalnika, vse tri zmesi pnevmatik. Razplet treninga tako ne odraža prave slike razmerja moči. Dirkači Red Bulla in Ferrarija tako najhitrejših krogov niso vozili z mehkejšimi gumami in so zasedli zadnja štiri mesta. Najboljša dirkača sezone, Lando Norris in Oscar Piastri (oba McLaren), ki se bojujeta za svetovno lovorik, pa sta vendarle pokazala, da imata najboljši material. Z več kot šestimi desetinkami prednosti sta za sabo pustila že tretjeuvrščenega Nica Hülkenberga (Sauber).

VN Brazilije, prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:09,975

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,023

3. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,619

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,631

5. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,641

6. George Russell (Mercedes) +0,670

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,706

8. Carlos Sainz (Williams) +0,711

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,732

10. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,769

11. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,819

12. Alex Albon (Williams) +0,832

13. Esteban Ocon (Haas) +0,931

14. Oliver Bearman (Haas) +0,986

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,095

16. Franco Colapinto (Alpine) +1,185

17. Max Verstappen (Red Bull) +1,393

18. Charles Leclerc (Ferrari) +1,518

19. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,551

20. Juki Cunoda (Red Bull) +1,788

Kvalifikacije za štartna mesta na sobotni šprinterski dirki sledijo ta petek ob 19.30. Šprint bo v soboto ob 15. uri, nato bodo ob 19. uri kvalifikacije za osrednjo dirko. Ta bo v nedeljo ob 18. uri po srednjeevropskem času. Ta konec tedna je na voljo kar 33 točk. Norrisa in Piastrija v prvenstvu loči le točka, tretji Max Verstappen (Red Bull) pa zaostaja samo še 36 točk.