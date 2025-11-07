Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

VN Brazilije, trening in kvalifikacije za šprint

McLaren najhitrejši, Ferrari in Red Bull na zadnjih štirih mestih

Lando Norris je v Interlagos prišel kot vodilni v prvenstvu, a le točko pred Oscarjem Piastrijem.

Lando Norris je v Interlagos prišel kot vodilni v prvenstvu, a le točko pred Oscarjem Piastrijem.

Foto: Reuters

V brazilskem Interlagosu poteka 21. od 24. dirkaških koncev tedna prvenstva formule 1. Edini prosti trening je dobil vodilni v prvenstvu Lando Norris, a je bil samo 23 tisočink hitrejši od Oscarja Piastrija (oba McLaren). Dirkači Red Bulla in Ferrarija so zasedli zadnja štiri mesta. Ob 19.30 sledijo kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko.

VN Brazilije, prosti trening:

1. Lando Norris (McLaren) 1:09,975
2. Oscar Piastri (McLaren) +0,023
3. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,619
4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,631
5. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,641
6. George Russell (Mercedes) +0,670
7. Pierre Gasly (Alpine) +0,706
8. Carlos Sainz (Williams) +0,711
9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,732
10. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,769
11. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,819
12. Alex Albon (Williams) +0,832
13. Esteban Ocon (Haas) +0,931
14. Oliver Bearman (Haas) +0,986
15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,095
16. Franco Colapinto (Alpine) +1,185
17. Max Verstappen (Red Bull) +1,393
18. Charles Leclerc (Ferrari) +1,518
19. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,551
20. Juki Cunoda (Red Bull) +1,788

Kvalifikacije za štartna mesta na sobotni šprinterski dirki sledijo ta petek ob 19.30. Šprint bo v soboto ob 15. uri, nato bodo ob 19. uri kvalifikacije za osrednjo dirko. Ta bo v nedeljo ob 18. uri po srednjeevropskem času. Ta konec tedna je na voljo kar 33 točk. Norrisa in Piastrija v prvenstvu loči le točka, tretji Max Verstappen (Red Bull) pa zaostaja samo še 36 točk.

