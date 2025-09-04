Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
4. 9. 2025,
13.06

Vsebino omogoča FESTIVAL LJUBLJANA

Dogodki glasba Festival Ljubljana

73. Ljubljana Festival: Verdijev Otello in violinistični virtuoz Maksim Vengerov

Vsebino omogoča FESTIVAL LJUBLJANA

V ponedeljek, 8. septembra 2025, ob 20. uri bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v okviru 73. Ljubljana Festivala na sporedu operni večer, posvečen mojstrovini italijanskega skladatelja Giuseppeja Verdija – operi Otello. Libreto je po istoimenski Shakespearjevi drami spisal Arrigo Boito. Opera v štirih dejanjih prinaša tragično zgodbo o ljubezni, ljubosumju in pogubnih zmotah beneškega generala Otella.

Festival Ljubljana | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika

Verdijev Otello v izvedbi SNG Maribor

Uprizoritev bo izvedla Opera in balet SNG Maribor, režijo pa podpisuje Guy Montavon, umetniški vodja Ženevske opere, znan tudi po režiji svetovne premiere sodobne opere Katarina Velika.

Za orkestrsko spremljavo bo poskrbel italijanski dirigent Roberto Gianola, zbor pa pripravlja Zsuzsa Budavári Novak.

Mednarodna solistična zasedba

  • V glavni vlogi Otella bo nastopil tenorist Carlos Marcelo Ventre, rojen v Urugvaju, ki je kariero ustvaril predvsem v Italiji, kjer je tudi diplomiral iz petja v Parmi.
  • Desdemono bo upodobila priznana slovenska sopranistka Sabina Cvilak, prejemnica nagrade Prešernovega sklada.
  • V vlogi Jaga pa se bo predstavil baritonist Luka Brajnik, član Opere Carlo Felice v Genovi, kjer je požel odlične kritike.

Dan pozneje na oder Maksim Vengerov

Že naslednji dan, v torek, 9. septembra 2025, ob 20. uri, bo v Gallusovi dvorani nastopil eden največjih violinistov današnjega časa – Maksim Vengerov.

Leta 2004 je prejel prestižno nagrado grammy za najboljšega instrumentalista v klasični glasbi, kot prvi klasični glasbenik pa je bil imenovan tudi za Unicefovega ambasadorja dobre volje. Danes poleg koncertiranja poučuje mlade talente v tradicijah francosko-belgijske in ruske violinistične šole.

Festival Ljubljana | Foto: arhiv ponudnika Foto: arhiv ponudnika

Program koncerta z Orkestrom Slovenske filharmonije

Vengerov bo nastopil na znameniti Stradivarijevi violini Kreutzer iz leta 1727. Ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije bo interpretiral tri glasbene mojstrovine:

  • Preludij k prvemu dejanju opere Lohengrin Richarda Wagnerja
  • Koncert za violino in orkester Jeana Sibeliusa
  • 5. simfonijo v B-duru Sergeja Prokofjeva

Ob njem bo dirigentsko palico vihtel gruzijski dirigent Kahi Solomnišvili, ki je od leta 2024 šef dirigent Orkestra Slovenske filharmonije.

Vstopnice

Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in na Eventimovih prodajnih mestih.

Dogodki glasba Festival Ljubljana festival noad advertorial
