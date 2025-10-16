Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
13.30

Grški parlament potrdil možnost spornega 13-urnega delovnika

Grčija, reforma | V skladu z zakonom bodo lahko delavci, ki imajo le enega delodajalca, imeli daljše delovnike. Za tiste z več kot enim delodajalcem je to veljalo že do zdaj. | Foto Reuters

V skladu z zakonom bodo lahko delavci, ki imajo le enega delodajalca, imeli daljše delovnike. Za tiste z več kot enim delodajalcem je to veljalo že do zdaj.

Foto: Reuters

Grški parlament je danes sprejel sporno reformo, ki bi zaposlenim v zasebnem sektorju v izjemnih primerih omogočila 13-urni delovnik. O zakonu, ki ga je predlagala konservativna vlada, so poslanci ob ostrih kritikah sindikatov in opozicijskih strank razpravljali dva dneva.

V znak nasprotovanja reformi so sindikati ta mesec izvedli tudi dve splošni stavki, zadnjo v torek. Pri tem je na tisoče delavcev protestiralo proti ukrepu, "vrednemu srednjega veka", kot so ga označili v levičarski stranki Siriza.

Poslanci Sirize pri današnjem glasovanju niso želeli sodelovati, tiskovni predstavnik njihove poslanske skupine pa je zakon označil za "zakonodajno pošast", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Grčija, reforma | Foto: Reuters Foto: Reuters

Delavci z enim delodajalcem bodo lahko imeli daljše delovnike

V skladu z zakonom bodo lahko delavci, ki imajo le enega delodajalca, imeli daljše delovnike. Za tiste z več kot enim delodajalcem je to veljalo že do zdaj.

Zakon določa, da lahko zaposleni v zasebnem sektorju z enim samim delodajalcem v zameno za dodatno plačilo delajo do 13 ur na dan. Trajanje tega ukrepa je omejeno, in sicer do 37 dni na leto.

Grki tedensko delajo več ur kot povprečni Evropejec

Grško gospodarstvo si je že opomoglo od finančne krize, še vedno pa državo bremenijo nizke plače. "Zaposlenim zdaj dajemo možnost, da opravljajo to dodatno delo za istega delodajalca, brez premeščanja, s 40 odstotkov višjo plačo," je v parlamentu povedala ministrica za delo in socialno varnost Niki Kerameus. Zagotovila je, da bo to prostovoljno in da nobenega zaposlenega ne bo mogoče prisiliti k temu.

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat Grki že zdaj delajo v povprečju 39,8 ure na teden. Povprečje v EU je 35,8 ure.

