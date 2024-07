"Nova pesem in spot, posneta posebej za moje fane in fanice. Hvala vsem za podporo," je v opisu videa zapisal raper Challe Salle. "Živjo, ekipa. Sem na snemanju novega videospota, dobili boste to, kar ste želeli. V komentarju poskusite uganiti, kako se imenuje nova pesem, ki kmalu izide," pa je svoje oboževalce v videu nagovoril znani raper.

Za zdaj ni znano, ali bo z novo pesmijo odgovoril raperju Zlatku, ki je pred slabima dvema tednoma izdal pesem Klepec laže (tako imenovani diss komad), v kateri ga je raper Zlatko obtožil težkih stvari (med drugim intimnega zapletanja z mladoletnimi dekleti) in je že presegel 800 tisoč ogledov na Youtubu.

Kot je takrat Challe Salle (Saša Petrović) dejal v videoposnetku, ki ga je objavil na svojih profilih na družbenih omrežjih, je vse obtožbe zavrnil kot neresnične.)

Pretekli konec tedna je Challe Salle nastopil na Vrhniki, kjer se je nabrala peščica ljudi, prizorišče pa ni bilo polno. Raper je za Žurnal24 povedal, da je bil z obiskom vseeno zadovoljen. Takrat je za omenjeni portal tudi komentiral položaj, v katerem se je znašel po tem, ko je raper Zlatko 27. junija objavil svojo pesem, v kateri je Challeta med drugim obtožil spolnega nadlegovanja mladoletnic in pretepanja žene.

Ni še potrdil, da se bo na obtožbe odzval z novo pesmijo

"Situacije, ki se je zgodila, ne morem komentirati. V prihodnjih dneh bo moja PR-ekipa sestavila obsežnejše sporočilo za javnost, s katerim bomo povedali kaj več o situaciji. Ne morem komentirati niti tega, ali se bom na obtožbe odzval z novo pesmijo," je nedavno za Žurnal24 komentiral glasbenik.

