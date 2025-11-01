Družinsko maščevanje: dva mrtva v streljanju na Kreti, vsaj deset ranjenih

Na Kreti sta v streljanju, ki naj bi bilo povezano z družinskimi zamerami in maščevanjem, umrla dva človeka, najmanj deset je ranjenih. Streljanje se je zgodilo nekaj ur po tem, ko je v hiši v gradnji v isti vasi odjeknila eksplozija, poročanje lokalnih medijev navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V streljanju sta umrli najmanj dve osebi, med njima 50-letna ženska.

Napadalci so sicer streljali na več hiš v vasi Vorizia, približno 50 kilometrov jugozahodno od kretske prestolnice Heraklion.

Ranjenih je bilo še najmanj deset ljudi.

Po poročanju AFP, ki navaja grško državno televizijo ERT, so oborožene policijske enote zavarovale območje, da so reševalci lahko pomagali ranjenim.