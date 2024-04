To so najbolj vroče barve las za letošnje poletje

Letos lahko pričakujemo pestro izbiro odtenkov barve las, saj jih bo v trendu kar nekaj. Zvezdniki so že napovedali trende, ki bodo preplavili ulice. V tem članku vam razkrivamo, kakšno barvo las morate letos izbrati, če želite biti v koraku s trendi.

Temno rdeča barva, ki jo je napovedala Dua Lipa

Dua Lipa je napovedala trend temno rdeče barve že lansko leto, letos pričakujemo, da jo bodo posnemali še kakšni drugi znani obrazi. Barva s toplim tonom bo začinila vaš videz in mu dodala kanček rdečega tona. Svojemu stilistu lahko rečete, da vas pobarva s svetlo bordo rdečo barvo. Od vas pa bo odvisno, koliko časa boste ta pigment ohranjali. Pri tem si lahko pomagate z raznimi balzami, ki bodo preprečili izgubo rdečega pigmenta, prav tako bodo poskrbeli, da bodo vaši lasje sijoči.

Oranžna barva na laseh pritegne pozornost že ob prvem pogledu

Svetlo oranžna barva, ki izžareva toplino, bo letos poleti velik trend. Mešanica svetle blond barve in oranžne vas bo poživila in vas naredila poletne. Tudi pri oranžni barvi je pomembno negovanje, ki bo pripomoglo k ohranjanju lepega odtenka.

Blond prameni v odtenku vanilije

Za vse ljubiteljice svetlejših barv, ki ne izstopajo preveč, je večna blond s prameni. Ta barva je elegantna in ženstvena ter izkazuje nežnost. Pri takšni barvi je pomembno, da uporabljate šampon in balzam za blond lase, ki bo reguliral rumene in rdečkaste pigmente.

Espresso rjava za vse, ki so vam všeč temnejši odtenki

Rjavolaske, ne bomo vas razočarali, saj je ta odtenek letos med najbolj priljubljenimi trendi za leto 2024. Odtenek espresso je temnejša rjava barva, ki bo vašim lasem dala sijaj. Tudi na morju se bo z vašo temnejšo poltjo odlično zlila. Ne zahteva veliko nege, zato jo bo lahko vzdrževati.

Karamela in balayage v enem

Tudi ta barva bo letos velik hit poletja. Sestavlja jo odtenek svetle karamele in odtenek temnejše rjave barve, kot je recimo odtenek espresso. Ta izbira bo vsekakor popestrila vaš videz. Ob odločitvi za balayage pa se boste izognili tudi izstopajočemu narastku, ki se velikokrat pojavi ob stiku s prameni.

To so barvni trendi, ki bodo letos osvežili vaše lase. Pred odločitvami glede spremembe barve pa se predčasno posvetujte s frizerjem, ki vam bo lahko svetoval, katera barva bi bila najprimernejša za vas. Bodite pazljivi, da z nepravilnim barvanjem ne poškodujete svojih las.

