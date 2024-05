Pripravite vaš balkon ali teraso na poletje

Si želite lepa sončna jutra preživeti ob pitju kave in rogljičkih na vašem balkonu ali terasi? Poskrbite, da boste vaš kotiček pred novo sezono posedanja na prostem lepo pospravili, dopolnili s primerno balkonsko garnituro in ozelenili z lončnicami. Za vas smo zato pripravili nekaj nasvetov, s katerimi bo vsak še tako majhen balkon postal vaš najljubši del doma.

Kako pripraviti balkon?

Foto: Lesnina XXXL Balkonsko pohištvo je osnova, okoli katere boste gradili videz in uporabnost vašega balkona. Na voljo je veliko različnih slogov in dimenzij balkonskega pohištva, zato najprej balkon izmerite in preverite, kakšno pohištvo bi tja lahko umestili. Ne želite si namreč, da bi balkon postal preveč natlačen. Klop z vgrajenim prostorom za shranjevanje ali zložljive mize in stoli so odlične možnosti. Pomembna odločitev je tudi, kaj bo vaš balkon pravzaprav postal: podaljšek dnevne sobe, kotiček za druženje, zelena oaza, vrt ali kaj drugega.

Barvna paleta: Izberite barvno shemo, ki odraža vaš osebni slog in se ujema z zunanjostjo vašega doma.

Izberite barvno shemo, ki odraža vaš osebni slog in se ujema z zunanjostjo vašega doma. Razsvetljava: Nizke LED-luči, solarni svetilniki ali celo sveče v varnih svečnikih lahko ustvarijo prijetno vzdušje za večerne ure.

Nizke LED-luči, solarni svetilniki ali celo sveče v varnih svečnikih lahko ustvarijo prijetno vzdušje za večerne ure. Dodajte mehke teksture: Udobne blazine, preproge za zunanjo uporabo in mehke odeje lahko spremenijo vaš balkon v prijeten kotiček za sprostitev.

Udobne blazine, preproge za zunanjo uporabo in mehke odeje lahko spremenijo vaš balkon v prijeten kotiček za sprostitev. Zasebnost: Po potrebi dodajte zaslone za zasebnost, kot so zunanje zavese, bambusove mreže ali dekorativne pregrade, ki vam bodo omogočile več zasebnosti.

Izkoristite prostor z vertikalnim vrtnarjenjem: Za majhne balkone ali terase je vertikalno vrtnarjenje odlična izbira. Uporabite stenske lončke ali viseče rastline, da dodate zelenje, ne da bi zavzeli dragocen tloris.

Kako pripraviti teraso na poletje?

Priprava terase na poletje je kot ustvarjanje malega raja na prostem. Začnite s temeljitim čiščenjem terase. Odstranite vse nečistoče in morda prebarvajte ali obnovite lesene dele terase. Tako boste vaš zunanji kotiček polepšali in ga ohranili v odličnem stanju še mnoga leta. Vrtno pohištvo izberite glede na vaš stil in razpoložljiv prostor. Upoštevajte svoje navade in želje. Si na terasi želite sproščanja ob branju dobre knjige in sončenja ali bo vaša terasa mesto za pogostitev vaših prijateljev in družine? Vrtne garniture vam omogočajo, da vse te želje uresničite v slogu.

Ustvarite senco: Razmislite o dodajanju senčnika, pergole ali jadra, ki bo nudilo zaščito pred soncem in omogočilo uživanje na terasi tudi v najbolj vročih dneh.

Razmislite o dodajanju senčnika, pergole ali jadra, ki bo nudilo zaščito pred soncem in omogočilo uživanje na terasi tudi v najbolj vročih dneh. Udobnost je ključna: Poleg pohištva dodajte tudi mehke blazine, odeje in zunanje preproge, ki bodo teraso spremenile v udoben kotiček za sprostitev.

Poleg pohištva dodajte tudi mehke blazine, odeje in zunanje preproge, ki bodo teraso spremenile v udoben kotiček za sprostitev. Osvetlitev: Za prijetno vzdušje zvečer dodajte zunanje luči, kot so svetilke na solarni pogon, LED-trakovi ali celo bakle.

Za prijetno vzdušje zvečer dodajte zunanje luči, kot so svetilke na solarni pogon, LED-trakovi ali celo bakle. Dodajte zelenje: Zasadite cvetlične lončke z aromatičnimi zelišči, pisanimi cvetlicami ali celo majhnim zelenjavnim vrtom. To bo terasi dodalo življenje in svežino.

Zasadite cvetlične lončke z aromatičnimi zelišči, pisanimi cvetlicami ali celo majhnim zelenjavnim vrtom. To bo terasi dodalo življenje in svežino. Dodatki za zabavo: Če radi gostite, razmislite o dodajanju zunanje kuhinje, bara ali celo majhnega ognjišča za večerne zabave.

Če radi gostite, razmislite o dodajanju zunanje kuhinje, bara ali celo majhnega ognjišča za večerne zabave. Dekoracija: Zaključite celoto s stilskimi dodatki, ki odražajo vaš slog, kot so vetrne igrače, zunanji zvočniki ali dekorativni predmeti.

Lesnini boste za opremo vašega balkona ali terase našli vse potrebno.

