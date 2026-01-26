Oliver Solberg (Toyota) je za zmago na reliju v Monte Carlu prejel čestitke z vseh strani, tudi od skupno 18-kratnih zmagovalcev tega relija (skupaj imata tudi 18 naslovov svetovnega prvaka) Sebastiena Loeba in Sebastiena Ogierja.

Foto: Red Bull Oliver Solberg (Toyota, sovoznik Elliott Edmondson) je z zmago na reliju v Monte Carlu osupnil avtomobilski svet. Vodstvo je prevzel na drugi hitrostni preizkušnji, si v najtežjih pogojih priboril lepo prednost in jo zadržal do cilja. Imel je tudi nekaj sreče, ko ga je odneslo s ceste in ko se je tudi zavrtel, a sreča seveda tudi na tako zloglasnem reliju spremlja hrabre. 24-letni Solberg, ki je letos šele začel delo tovarniškega voznika pri Toyoti, si je nepričakovano že na uvodu sezone privozil svojo drugo zmago za svetovno prvenstvo.

Foto: Red Bull

Solberg: "Zmagati na reliju Monte Carlo je neverjeten rezultat in uresničitev sanj, verjetno pa tudi najbolj nora stvar, kar sem jih naredil v življenju. Rad bi se iskreno zahvalil ekipi za zaupanje, da so mi omogočili status tovarniškega voznika. To je šele najin drugi reli skupaj in že druga zmaga. Ekipa je opravila izjemno delo, da sem se v dirkalniku dobro počutil na vseh podlagah in v vseh razmerah. Ko so bile te zahtevne, sem poskušal pritiskati na snegu in ledu ter mislim, da sem prav tam naredil razliko. Razvrstitev 1–2–3 za ekipo je prav tako odličen začetek sezone, še posebej za konstruktorsko prvenstvo."

Solberg je postal najmlajši zmagovalec relija Monte Carlo v modernem povojnem času tega relija. Ob letošnji zmagi je bil leto mlajši kot leta 2009 Sébastien Ogier, ki je takrat na tem reliju zmagal prvič.

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

"Iskreno povedano sem vesel tega mesta na stopničkah ob koncu zelo zahtevnega relija. Seveda sem se tukaj na reliju Monte Carlo navadil stati na najvišji stopnički, vendar je bil Oliver ta konec tedna izjemen in si zmago v celoti zasluži; čestitam, prijatelj. Za prvenstvo je dobro, da relije zmaguje nekdo nov in svež, in veselim se prihodnjih bojev z njim. Dejstvo, da je ekipa zasedla vsa tri prva mesta, je še en zelo pozitiven začetek sezone, zato se danes smejim," je povedal Ogier, desetkratni zmagovalec in večni kralj najtežjega relija na svetu.

Video – Loeb je nekoč učil Solberga dirkanja po asfaltu

Ob presenetljivi zmagi Solberga se je oglasil tudi devetkratni zmagovalec relija Sebastien Loeb. Francoska dirkaška legenda je pred skoraj desetimi leti na testu svoje ekipe gostila takrat 15-letnega Solberga in ga učila skrivnosti hitre vožnje po asfaltu.

"Tisti dan sem videl tvoj talent. Ta teden je ves svet videl tvoj talent. Kapo dol, Oliver Solberg in tvoj sovoznik. Petter, resnično si lahko ponosen,” je Loeb prek družbenih omrežij poslal pohvale Solbergoma.

Le dva kandidata za naslov svetovnega prvaka?

Zaradi točkovnega sistema (dodatne točke za nedeljski del relija in zadnjo hitrostno preizkušnjo) je Solberg na reliju Monte Carlo osvojil le štiri točke več kot njegov moštveni kolega Elfyn Evans. Oba sta se pokazala kot najresnejša kandidata za letošnji naslov svetovnega prvaka, saj Ogier tudi letos ne bo vozil vseh dirk.

Hyundai nima dirkalnika na ravni Toyotinega, po odhodu Otta Tanaka pa so ostali tudi brez vozniške ostrine za naskok na sam vrh svetovnega prvenstva. Hyundai bo letos lahko ciljal le na naslov svetovnega prvaka med proizvajalci, kjer pa imajo že po prvem reliju resen zaostanek za Toyoto – ta je s trojno zmago na najboljši mogoči način začela novo sezono.