Afriško Prvenstvo

Za zeleno mizo

Afriško prvenstvo za zeleno mizo osvojil Maroko

Maroko | Ekipa Maroka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nogometaši Senegala so pred 57 dnevi po podaljšku z 1:0 slavili v finalu afriškega prvenstva, prizivno razsodišče pa je odločilo, da je zmagovalec škandaloznega finala kljub porazu Maroko. Ta se je pritožil zaradi sporne prekinitve tekme in na krovni zvezi so izid korigirali v 3:0 za ekipo s severa celine.

Afriška nogometna zveza (Caf) je sprva izrekla številne denarne kazni proti obema ekipam, samega izida tekme pa ni spreminjala.

Za Senegal pa je bilo usodno, da so nogometaši zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami začasno zapustili igrišče. Čeprav so se kasneje vrnili in zmagali, je Maroko postal prvak na osnovi člena v pravilniku, ki pravi, da se je ekipa, ki zapusti igrišče, predala.

Na Caf so bili mnenja, da se Senegal ni predal, saj se je ekipa po prekinitvi vrnila in tekmo odigrala do konca. Prizivno razsodišče zveze pa je odhod z igrišča tolmačila drugače, obenem pa je znižalo kazni igralcem Maroka.

Seveda se z odločitvijo ne strinjajo v Senegalu, zato so že napovedali pritožbo na Mednarodno športno razsodišče v Lozani. "Povezali smo se z našimi odvetniki in uporabili bomo vsa možna pravna sredstva. Nič nas ne bo ustavilo. Pravica je na naši strani," je prepričan generalni sekretar senegalske zveze Abdoulaye Seydou.

Finale v Rabatu se je v zgodovino zapisal kot eden najspornejših v zgodovini nogometa. Ne le zaradi prerivanj na tekmi, pač pa tudi zaradi nešportne organizacije tekme sogostiteljev SP 2030 iz Maroka.

Tudi pobiralci žog so denimo ob močnem dežju večkrat skušali ukrasti brisačo vratarju Senegala Edouardu Mendyju. To je storil tudi nekdanji maroški reprezentant Achraf Hakimi in jo vrgel čez pano na robu igrišča. Na koncu je moral brisačo ob golu čuvati eden od rezervnih nogometašev Senegala.

Zapletlo se je ob koncu tekme, ko je sodnik razveljavil regularen zadetek Senegalu. Ko pa je nekaj minut kasneje dosodil še enajstmetrovko za domače, so Senegalci zapustili stadion. V garderobi je nato prevladal razum, Senegal se je vrnil na igrišče in v podaljšku celo zmagal.

Naslednji afriški pokal narodov bo predvidoma leta 2027 v Keniji, Tanzaniji in Ugandi.

