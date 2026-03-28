Senegal na stadionu paradiral s pokalom za afriškega prvaka

Senegalska nogometna reprezentanca je na stadionu Stade de France paradirala s pokalom za afriškega prvaka narodov, ki pa ga bo morala verjetno vrniti, preden je na prijateljski nogometni tekmi v Parizu premagala Peru z 2:0 (1:0).

Afriška nogometna konfederacija (CAF) je 17. marca razveljavila januarsko finalno zmago Senegala nad Marokom na afriškem prvenstvu z 1:0 ter zmago s 3:0 podelila gostiteljem prvenstva.

Senegalski kapetan Kalidou Koulibaly in njegovi soigralci so po koncertu senegalskega zvezdnika Youssouja N'Dourja pred tekmo s Perujem na igrišče prišli s pokalom ter odtekli častni krog.

Koulibaly in vratar Edouard Mendy sta se nato povzpela do predsedniške lože stadiona, kjer sta pokal postavila pred Abdoulayeja Fallja, predsednika Senegalske nogometne zveze (FSF), in druge visoke goste.

Januarski finale se je sprevrgel v kaos, ko so senegalski igralci protestno odšli z igrišča, potem ko je bila gostiteljem v izdihljajih sodnikovega dodatka dosojena enajstmetrovka.

🚨🏆 Senegal show their AFCON trophy ahead of today's game! 🇸🇳

Igralce je kapetan Mane prepričal, da se vrnejo na igrišče. Potem ko je Maročan Brahim Diaz zgrešil enajstmetrovko, je Pape Gueye v zaključku zadel in Senegalu zagotovil zmago z 1:0.

CAF je razsodil, da so senegalski igralci kršili pravila, ker so zapustili igrišče brez sodnikovega dovoljenja. Senegalska zveza se je v sredo pritožila na Športno arbitražno sodišče in se še ni odpovedala prizadevanjem za ohranitev naslova.

Senegal je tako v francoski prestolnici igral v dresih z dvema zvezdicama, eno za svoj prvi osvojeni afriški naslov leta 2021, ter drugo za svojo sporno januarsko zmago.

Čeprav niso igrali številni senegalski zvezdniki, pa so kljub temu premagali perujsko ekipo. Nicolas Jackson je zadel v prvem polčasu, Ismaila Sarr pa v drugem.

Preberite še: