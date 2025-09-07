Slovenke že trenirajo v Tivoliju

V ponedeljek se bo na igriščih Javnega zavoda Šport Ljubljana, v zelenem okolju Tenis centra Tivoli, začel peti turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Slovenke že trenirajo na prizorišču, med njima sta tudi Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, ki bosta po odpovedi nekaterih igralk nosilki turnirja. Denarni sklad turnirja je 100 tisoč evrov.

Več bo znanega po današnjem žrebu, ki bo ob 17. uri. Glede na trenutne prijave pa je Tamara Zidanšek tretja najvišje postavljena igralka, Kaja Juvan pa šesta. V glavni turnir se je po odpovedih igralk uvrstila tudi Dalila Jakupović, kar pomeni, da je ostalo eno prosto mesto za povabilo organizatorja. Na glavnem turnirju bodo tako nastopile tudi Pia Lovrič, Nika Radišič in Kristina Novak, v kvalifikacijah pa Alja Senica in Nala Kovačič. Številne Slovenke bodo igrale tudi v igri dvojic.

Zidanšek se vrača po bolezni

“Lepo je biti znova v Ljubljani. Položaj sicer ni idealen, saj sem po OP ZDA prebolela covid. Upam, da bo šlo vse tako, kot mora, res pa je, da sem imela pred leti s postcovidom kar nekaj težav. Včeraj smo že opravili trening na igriščih pod dvorano, danes pa nas čaka še trening na glavnem prizorišču, zvečer pa žreb in novinarska konferenca. Lepo je biti spet na domačem turnirju,” je po današnjem treningu rekla Tamara Zidanšek, ki je trenutno na 148. mestu lestvice WTA.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Lani je bila le gledalka

“Lepo je spet biti doma v Ljubljani. Ravno sem se vrnila iz Švice, kjer sem igrala na turnirju, in vesela sem, da bom letos lahko nastopila – lani sem lahko vse spremljala le kot gledalka. Počutje je dobro, park Tivoli je vedno čaroben, organizacija pa že pred začetkom deluje na zelo visoki ravni,” je po današnjem treningu rekla Kaja Juvan, ki je trenutno na 161. mestu lestvice WTA.

Največji uspehi Slovenk na domačem turnirju

Največja slovenska uspeha na dosedanjih turnirjih sta dva polfinalna nastopa. Leta 2021 je v polfinalu igrala Kaja Juvan, kjer je morala priznati premoč Američanki Alison Riske. Leta 2023 je do polfinala prišla Tamara Zidanšek, ki jo je ustavila Turkinja Zeynep Sonmez. Na štirih dosedanjih turnirjih je v kvalifikacijah in v glavnem delu posamezno nastopilo že 16 različnih slovenskih igralk: Zidanšek, Juvan, Erjavec, Jakupović, Falkner, Lovrič, Potočnik, Milić, Pislak, Radišič, Cvetkovič, Jurič, Smejkal, Peternel, Plošnik in Senica.

