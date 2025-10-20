Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
18.55

Pokal Billie Jean King slovenska teniška reprezentanca Tamara Zidanšek

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 18.55

Tamara Zidanšek predčasno končala sezono

Tamara Zidanšek

Tamara Zidanšek je že končala sezono.

Foto: Reuters

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je sporočila, da bo predčasno zaključila sezono, kar pomeni, da se novembra ne bo udeležila reprezentančne akcije v pokalu Billie Jean King.

Veronika Erjavec
Sportal Veronika Erjavec se je izkazala na Kitajskem in izločila tretjo nosilko

Sedemindvajsetletna Konjičanka je na Instagramu zapisala, da si bo vzela nekaj več odmora, da se spočije tako mentalno kot fizično, saj je prišla do spoznanja, da ni vedno treba izboljševati stvari in se neusmiljeno gnati naprej v iskanju perfekcije. "Morda ni treba ničesar izboljšati. Morda je vse tako enostavno," je zapisala Tamara Zidanšek.

Ob tem je slovenska igralka poudarila, da je zelo ponosna na vse, kar je dosegla v karieri, še posebej pa jo veselijo rezultati v zadnjih štirih mesecih, ki so bili njeni najuspešnejši v zadnjih štirih sezonah. Zidanšek je trenutno na 157. igralka na lestvici WTA.

Slovenija se bo od 14. do 16. novembra v Indiji potegovala za kvalifikacije pokala BJK 2026. Iz skupine, v kateri so poleg gostiteljic še Nizozemke, bo napredovala le najboljša ekipa.

Nova kapetanka Slovenije Maša Zec Peškirič je v reprezentanco povabila vse najboljše igralke, Veroniko Erjavec, Kajo Juvan, Dalilo Jakupović, Niko Radišić in Tamaro Zidanšek.

