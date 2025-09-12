Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
12. 9. 2025,
14.15

Kaja Juvan WTA 125 Zavarovalnica Sava Open

Petek, 12. 9. 2025, 14.15

14 minut

Ljubljana, WTA 125 Zavarovalnica Sava Open

Kaja Juvan pred košarkarskima legendama gladko v polfinale

STA

Kaja Juvan, Ljubljana | Kaja Juvan se je gladko prebila v polfinale ljubljanskega turnirja. | Foto Aleš Fevžer

Kaja Juvan se je gladko prebila v polfinale ljubljanskega turnirja.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je danes uspešno odigrala četrtfinalni dvoboj turnirja WTA 125 v ljubljanskem Tivoliju. Juvan je pred dobro zapolnjenimi tribunami gladko, po uri in šestih minutah igre s 6:4 in 6:1 premagala madžarsko tekmico Amarisso Toth.

Juvan, za katero je s tribun navijal tako legendarni košarkar Ivo Daneu kot reprezentant Zoran Dragić, bo v polfinalu lopar prekrižala z boljšo iz dvoboja med Nemko Mono Barthel in Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo.

