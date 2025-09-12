Kaja Juvan pred košarkarskima legendama gladko v polfinale

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je danes uspešno odigrala četrtfinalni dvoboj turnirja WTA 125 v ljubljanskem Tivoliju. Juvan je pred dobro zapolnjenimi tribunami gladko, po uri in šestih minutah igre s 6:4 in 6:1 premagala madžarsko tekmico Amarisso Toth.

Juvan, za katero je s tribun navijal tako legendarni košarkar Ivo Daneu kot reprezentant Zoran Dragić, bo v polfinalu lopar prekrižala z boljšo iz dvoboja med Nemko Mono Barthel in Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo.

Preberite še: