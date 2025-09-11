Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je danes uspešno opravila dvoboj osmine finala turnirja WTA 125 v ljubljanskem Tivoliju. Po dnevu premora zaradi dežja je Juvan gladko, s 6:0 in 6:3 odpravila Italijanko Giorgio Pedone. Za preboj med najboljše štiri bo peta nosilka lopar prekrižala z Madžarko Amarisso Toth.

"Današnja tekma je bila z moje strani precej solidna. Načeloma mi ustrezajo takšne igralke, ki ne igrajo prehitro, da imam jaz čas za odločitev, kaj narediti. Danes se nisem počutila preveč ogroženo v nobenem trenutku dvoboja. Po drugem nizu je potem na eni točki tudi ona malo boljše odigrala, jaz sem naredila kakšno napako več, ampak zdi se mi, da je to povsem normalno v pogledu celotne tekme," je po zmagi za Radio Slovenija dejala Juvan.

"Današnji dvoboj bi ocenila zelo pozitivno in upam, da mi uspe nadaljevati turnir tako mirno," je dodala 24-letna Ljubljančanka, ki se je edina od Slovenk med posameznicami prebila v četrtfinale. Tam jo čaka dvoboj s Toth, ki je v osmini finala presenetljivo izločila drugo nosilko, Avstrijko Sinjo Kraus.

Foto: Aleš Fevžer

Kaj Juvan pravi o naslednji nasprotnici?

"Madžarke ne poznam, boljše poznam Sinjo, tako da se je Toth zagotovo presenetljivo prebila v četrtfinale. Ne vem, kako igra, poznam jo samo zaradi drame na Madžarskem in na noben drug način. Je pa gotovo morala odigrati solidno tekmo, da je premagala Sinjo, ki ima zelo dobre rezultate v zadnjem času. Jaz ne podcenjujem nobene igralke, saj so vse z razlogom tam, kjer so. Naslednji dvoboj moram pričakati pripravljena na velik izziv, tukaj je zasluženo, ampak mislim, da imam vse možnosti, da jo premagam," je o madžarski tekmici odkrito menila Juvan.

Medtem pa je danes v osmini finala izpadla Dalila Jakupović, ki je morala priznati premoč Maji Chwalinski. Poljakinja je bila boljša s 7:6 (4) in 6:2.

"Današnja tekma je bila res naporna, tudi igrišče je bilo bolj počasno. Imela sem priložnosti, ampak jih danes nisem izkoristila. Lahko se samo iz tega naučim kaj za naprej," je dejala Jakupović.

Danes bodo na igriščih v Tivoliju odigrali vse dvoboje osmine finala, v konkurenci dvojic je v igri več slovenskih igralk.

