Francosko-indonezijski finale v brazilskem velemestu
Francozinja Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah in Indonezijka Janice Tjen sta se uvrstili v veliki finale turnirja WTA 250 v brazilskem Sao Paulu. Prva je bila v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 234.550 evrov boljša od Mehičanke Renate Zarazua s 6:3 in 6:2, druga pa od Britanke Francesce Jones s 7:6 (0) in 6:3.
Devetnajstletna Francozinja in štiri leta starejša Indonezijka bosta v največjem brazilskem mestu naskakovali prvo zmago na turnirjih serije WTA.
- polfinale:
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) - Renata Zarazua (Meh/5) 6:3, 6:2;
Janice Tjen (Ino) - Francesca Jones (VBr/6) 7:6 (0), 6:3.