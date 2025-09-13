Francosko-indonezijski finale v brazilskem velemestu

Francozinja Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah in Indonezijka Janice Tjen sta se uvrstili v veliki finale turnirja WTA 250 v brazilskem Sao Paulu. Prva je bila v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 234.550 evrov boljša od Mehičanke Renate Zarazua s 6:3 in 6:2, druga pa od Britanke Francesce Jones s 7:6 (0) in 6:3.