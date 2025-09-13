Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
13. 9. 2025,
21.53

1 ura, 7 minut

Teniški globus, 13. september

Francosko-indonezijski finale v brazilskem velemestu

STA

tenis splošna

Foto: Reuters

Francozinja Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah in Indonezijka Janice Tjen sta se uvrstili v veliki finale turnirja WTA 250 v brazilskem Sao Paulu. Prva je bila v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 234.550 evrov boljša od Mehičanke Renate Zarazua s 6:3 in 6:2, druga pa od Britanke Francesce Jones s 7:6 (0) in 6:3.

Devetnajstletna Francozinja in štiri leta starejša Indonezijka bosta v največjem brazilskem mestu naskakovali prvo zmago na turnirjih serije WTA.

Sao Paulo, WTA 250 (234.550 evrov):

- polfinale:
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) - Renata Zarazua (Meh/5) 6:3, 6:2;
Janice Tjen (Ino) - Francesca Jones (VBr/6) 7:6 (0), 6:3.
