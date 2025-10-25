Sinner in Zverev v finalu Dunaju

V finalu teniškega turnirja ATP 500 na Dunaju bosta igrala najvišjepostavljena igralca. Jannik Sinner je bil v polfinalu s 6:3, 6:4 boljši od Avstralca Alexa De Minaurja, italijanski finale pa je preprečil Nemec Alexander Zverev, ki je v drugem polfinalu ugnal Lorenza Musettija s 6:4 in 7:5.

Prvi nosilec 2,7 milijona evrov vrednega turnirja Jannik Sinner je vpisal dvajseto zaporedno zmago v dvoranah in se bo v 31. finalu potegoval za četrti naslov letos oziroma 22. v karieri.

Alex De Minaur je izgubil vseh dvanajst dvobojev proti Sinnerju. Tokrat mu je moral roko stisniti že po uri in pol igre.

Tudi drugi polfinale je bil odločen po dveh nizih. Alexander Zverev, ki v medsebojnih dvobojih s Sinnerjem vodi s 4:3, bo igral jubilejni štirideseti finale ATP in napadal 25. zmago.

Po predaji Ribakine v Tokiu finale Tokia Benčič - Noskova

V finalu teniškega turnirja WTA 500 v Tokiu se bosta pomerili Švicarka Belinda Benčič (13. na svetu) in Čehinja Linda Noskova (17.), potem ko je druga nosilka Jelena Ribakina zaradi poškodbe dvoboj predala.

"Ta teden imam težave s hrbtom in ne morem igrati s 100-odstotno zmogljivostjo," je pojasnila 26-letna Kazahstanka nekaj ur po tem, ko si je z uvrstitvijo v polfinale japonskega turnirja zagotovila uvrstitev na sklepni masters sezone (1. do 8. november) v Rijadu.

Belinda Švicarka Belinda Benčič bo igrala v finalu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ta predaja Noskovi, ki je bila v začetku tega meseca nepričakovana finalistka turnirja WTA 1000 v Pekingu, omogoča, da po Pragi in Pekingu igra v svojem tretjem finalu te sezone.

Pomerila se bo z Benčič, ki je v drugem polfinalu tesno premagala Američanko Sofio Kenin s 7:6 (5), 3:6, 6:2.

Novozelandka in Američanka v finalu turnirja na Kitajskem

Novozelandka Lulu Sun in Američanka Ann Li sta finalistki teniškega turnirju WTA 250 v Guanzhouju na Kitajskem. Sun je bila v dvoboju dveh kvalifikantk boljša od Američanke Claire Liu s 6:0, 7:6, Li pa si je finale zagotovila, potem ko je njena tekmica v polfinalu, domačinka Zhang Shuai, predala dvoboj zaradi bolečin v ledvenem delu.

Štiriindvajsetletna Lulu Sun, pred turnirjem 116. igralka na svetu, bo drugič letos igrala v finalu WTA, v Monterreyu je izgubila proti Lindi Noskovi, in je še brez naslova WTA.

Favoritinja za zmago je leto starejša Ann Li, sicer druga nosilka turnirja (44. na lestvici WTA), ki bo šestič v karieri in tretjič letos igrala v zaključnem dejanju. Edini naslov je osvojila leta 2021 na Kanarskih otokih.

Dunaj, ATP 500 (2.736.875 evrov): - polfinale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Alex De Minaur (Avs/3) 6:3, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/2) - Lorenzo Musetti (Ita/4) 6:4, 7:5.

Tokio, WTA 500: - polfinale:

Belinda Benčič (Švi/5) - Sofia Kenin (ZDA/10) 7:6 (5), 3:6, 6:2;

Linda Noskova (Češ) - Jelena Ribakina (Kaz) predaja;