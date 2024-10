Modi na srečanju s Putinom podprl prizadevanja za mir v Ukrajini

Indija v celoti podpira prizadevanja za ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti v Ukrajini, je danes ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ob robu vrha skupine največjih gospodarstev v vzponu (BRICS) v Kazanu dejal indijski premier Narendra Modi. Putin je medtem pozdravil strateško partnerstvo med državama.

"Verjamemo, da je treba spore reševati le po mirni poti. V celoti podpiramo prizadevanja za hitro vzpostavitev miru in stabilnosti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Narendra Modi ter dodal, da sta New Delhi in Moskva glede konflikta v Ukrajini v stalnih stikih.

Pomen miru je sicer indijski premier poudaril že med julijskim obiskom v Moskvi, pri čemer je svojo državo predstavil kot potencialno posrednico v pogajanjih med sprtima stranema.

Vladimir Putin je medtem v pogovoru z Modijem pozdravil strateško partnerstvo med državama. "Rusko-indijski odnosi imajo značaj posebno privilegiranega strateškega partnerstva in se še naprej aktivno razvijajo," je dejal ruski predsednik, ki se bo med vrhom BRICS med drugim dvostransko sestal tudi s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom.

V Kazanu se danes začenja tridnevni vrh skupine BRICS, ki bo potekal v razširjenem formatu. Udeležil naj bi se ga tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, kar je sprožilo kritičen odziv Ukrajine.

Poleg prizadevanj po oblikovanju zavezništva za kljubovanje zahodni nadvladi bo v ospredju vrha predvsem ideja o novem plačilnem sistemu, ki bi konkuriral sistemu SWIFT, iz katerega so bile ruske banke izključene po začetku vojne v Ukrajini, ki bo prav tako ena od tem srečanja. Beseda bo tekla tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu.