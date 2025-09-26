Slovenska otroška znamka raste z otroki

Začetek šolskega leta vedno prinese nove izzive in pričakovanja. Otroci polnijo razrede, starši pa znova preverjajo, kaj bo treba osvežiti v garderobi. Otroška moda je specifičen segment: mora biti funkcionalna, udobna, hkrati pa odražati domišljijo in igrivost. V ta prostor je nedavno stopila nova slovenska blagovna znamka Lucky Kiddo, ki skuša združiti kakovostne materiale, sodobne kroje in dostopnost.

Foto: LUCKY KIDDO

Slovenija ima na področju tekstila dolgo tradicijo. Čeprav je večji del industrije v devetdesetih letih in po vstopu v EU izgubil tekmo z globalnimi proizvajalci, je v državi ostalo znanje – tako v proizvodnji kot oblikovanju. Prav danes, ko se vse več potrošnikov zaveda pomena trajnostnih materialov, krajših dobavnih verig in preglednega izvora izdelkov, se to znanje kaže kot velika prednost. Domača blagovna znamka lahko ponudi nekaj, česar globalni velikani pogosto ne morejo – bližino kupcu, hitrejše prilagajanje trendom in osebno zgodbo.

Lucky Kiddo je eden izmed poskusov, kako to prednost uveljaviti. Oblačila so oblikovana v Sloveniji, njihovi kroji sledijo otroški domišljiji in potrebam po svobodnem gibanju. V ospredju so mehki materiali in vzdržljivost – lastnosti, ki so za starše pogosto pomembnejše kot trenutni modni trend. Barvna paleta ostaja nežna, detajli pa subtilni, da se v oblačilih otroci počutijo sproščeno, a hkrati samozavestno.

Za znamko stoji podjetnik Dušan Uršič, ki pravi, da je želel zapolniti vrzel na domačem trgu: "Pogrešali smo ponudbo, ki bi otrokom ustrezala ne le po velikosti, temveč tudi po duhu. Oblačila, ki prenesejo vsakdan, a hkrati ohranjajo lahkotnost in igrivost." Njegov poslovni model temelji na krajši poti od ideje do končnega izdelka, kar omogoča večji nadzor kakovosti in bolj neposreden stik s kupcem.

Foto: LUCKY KIDDO

Otroška moda je sicer specifičen trg, a hkrati stabilen. Otroci hitro rastejo, zato so novi nakupi pogosti – raziskave kažejo, da večina staršev oblačila kupuje vsaj nekajkrat na leto. Ob tem pa se krepi tudi zavest, da je pomembna kakovost materialov, sledijo cena, dizajn in vse pogosteje tudi trajnost. To so prav tiste točke, kjer lahko domače znamke najdejo svojo nišo in dolgoročno prednost.

Slovenska tekstilna industrija danes morda ne zaposluje toliko ljudi kot nekoč, a prihodnost lahko temelji na drugačnem modelu – na manjših serijah, višji dodani vrednosti in trajnostnih rešitvah. V globalnem okolju, kjer prevladujejo masovna proizvodnja in nizke cene, so to elementi, ki kupce vse bolj zanimajo. Domače blagovne znamke lahko postanejo zgodba o uspehu prav zato, ker lahko ponudijo kakovost in pristnost, ne pa le najnižje cene.

Lucky Kiddo je tako zanimiv ne le kot modna znamka, temveč kot kazalnik, da slovenski trg še vedno ponuja prostor za inovacije. Če bodo kupci pripravljeni poseči po lokalno oblikovanih in izdelanih kosih, bo to pomenilo korak naprej tudi za celoten sektor. Vprašanje ni, ali obstaja prostor za domačo znamko, temveč kako ga izkoristiti – z dobrim dizajnom, premišljeno proizvodnjo in zgodbo, ki jo ljudje prepoznajo kot svojo.

Foto: LUCKY KIDDO

V času, ko se vse pogosteje sprašujemo o izvoru izdelkov, je Lucky Kiddo ena od znamk, ki ponuja odgovor. Ustvarjena doma, z mislijo na otroke in s pogledom na prihodnost slovenske tekstilne industrije.

Naročnik oglasnega sporočila je LUCKY KIDDO.