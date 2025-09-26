Hibridi v Sloveniji, kdo vse jim zna ponagajati? Pripeljal je nov favorit. #foto

Hibridi so v Evropi najbolj razširjen tip avtomobilov z elektrificiranimi pogoni, tak pogon pa potrebujejo izrazito družinsko, racionalno in prostorsko usmerjeni srednje veliki športni terenci. Dober primer takega pristopa je tudi osvežena toyota corolla cross.

Hibridi različnih vrst so na evropskem trgu novih avtomobilov že najbolj razširjen tip pogona, kažejo podatki Združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA). Njihov delež je letos že presegel tretjino evropskega trga (34 %), še lani ob tem času se je gibal okrog 30 odstotkov.

Hibridni pogoni so priljubljeni tudi v Sloveniji, a njihov delež je bistveno nižji kot v Evropi. Po podatkih ACEA na našem trgu debelo polovico (57 %) vseh novih avtomobilov letos poganja klasičen bencinski motor, torej tak brez kakršnekoli elektrifikacije. Ta delež sicer pada (še lani ob tem času je bil 61-odstotni), hibridi pa so pridobili 2,4 odstotne točke tržnega deleža.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na slovenskem trgu tudi še veliko klasičnih bencinskih motorjev

Priljubljenost bencinskih motorjev, ki so pri nakupu seveda cenejši, se na trgu pozna. Pri Toyoti, ki so najbolj izrazito med vsemi zaupali prav hibridni tehnologiji, so iz prodaje umaknili zgolj bencinsko gnana modela yaris cross in yaris. To se je na slovenskem trgu takoj poznalo, pa tudi njihov paradni konj, yaris cross, v najbolje prodajanem razredu ni več najnovejši križanec.

Na vseevropskem trgu, kjer je torej delež hibridov precej višji kot v Sloveniji, je Toyota lahko uvrščena višje in je zato že dolgo druga najuspešnejša znamka.

Na slovenskem trgu za razliko od ACEA uradna statistika loči med prodajo “pravih” in le blagih hibridov. Pri samopolnilnih ima Toyota s svojimi avtomobili zasedenih prvih pet mest (yaris cross, corolla, C-HR, RAV4, yaris), peti je nato renault symbioz. Skupno naj bi letos Slovenci registrirali nekaj več kot 2.400 polnih hibridov, blagih dobrih 2.800, priključnih pa nekaj več kot 1.300. Če bi upoštevali le samopolnilne in priključne hibride, bi bilo število registracij podobno kot pri električnih vozilih (nekaj nad 3.700 osebnih avtomobilov).

Corolla cross je osvežena, najbolj vpadljiva pa z novim paketom GR sport

Medtem ko so sta na cesti med njihovimi avtomobili vpadljiva tako yaris cross kot še posebej C-HR, kompaktni SUV corolla cross na prvi pogled ni tako atraktivna. Toda za razliko od C-HR, s katerim sodita v isti segment, stavi na prostornost, racionalnost in uporabnost - vsaj iz vidika vozil s klasičnimi motorji, kjer je medosje navadno nekaj manj prešerno odmerjeno kot pri polno električnih vozilih. Pri prenovi je dobila osveženo zunanjost (odbijači, žarometi, zadnje luči), izboljšali so tudi zvočno zatesnjenost, sredinsko konzolo, zaslon, vmesnik Car Play ali Android Auto delujeta brezžično …

Corolla cross je po prenovi na voljo z dvema različnima pogonoma, kjer je osnova 1,8-litrski aloi dvolitrski bencinski motor. Sistemska moč pogona je 104 ali 131 kilovatov. Večino različic sicer poganja zmogljivejši hibrid, ki je 2.500 evrov dražji. Novost bo paket opreme GR sport, ki precej popestri zunanjost corolle cross - cena zanj pa bo brez popustov že poskočila prek 40 tisočakov. V Sloveniji naj bi letno za corollo cross dobili od 350 do 400 kupcev, a je ta številka omejena tudi z dobavami iz Japonske.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič