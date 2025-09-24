Oven

Lahko pričakujete prilive denarja ali darilo, ki vam ga bo namenila oseba, ki vam veliko pomeni. Izvedeli boste za enkratno poslovno priložnost, s katero boste lahko oplemenitili premoženje. Ne odlašajte. Kdor ne tvega, ne ve. Vaše splošno počutje bo odlično. Po napornem delovniku se sprostite. Tako si boste povrnili energijo za pester večer.

Bik

Na delovnem mestu se boste danes znašli pred novimi preizkušnjami. Ne ustrašite se. Tudi danes pokažite, kako pogumni ste lahko v resnici. Soočite se z izzivom in videli boste, da ste lahko ponosni sami nase. Pri delu naj vas danes vodita vztrajnost in pozornost. Pot do bistva bo vodila po številnih ovinkih.

Dvojčka

Pred vami je čudovit dan. Izkusili boste nekaj povsem novega, nekaj, kar vam do sedaj ni bilo znano. Vaše delo bo končno cenjeno, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Večer boste preživeli mirno. Potrebovali boste čas zase, zato se ne čudite, če se boste zalotili med fantaziranjem.

Rak

Vezani se boste po burnem prepiru spraševali, zakaj sta se sploh sprla. V prihodnjih dneh bodo dogajanje usmerjale silnice, izvirajoče iz daljne preteklosti in vprašanj, ki naj bi bila že rešena. Samske bo vleklo k nekdanjemu ljubimcu. Ne pričakujte odgovorov, ki bi vas pomirili. Ste prepričani, da bi bilo to dobro za vas?

Lev

Danes boste zelo čustveni, čutili boste, da potrebujete ljubezen in bližino. Pri delu boste zato zelo zmedeni in sentimentalni. Kritike danes ne boste sprejemali dobro, zdelo se vam bo, da ste celo depresivni. Po napornem delovniku si vzemite čas zase in pospešite krvno cirkulacijo. Videli boste, da bo vaše počutje boljše.

Devica

Čutili boste, kako močni ste v resnici. Tako mentalno kot fizično se boste izkazali pri delovnih opravilih. V službi boste dokazali, da lahko dominirate vsaki situaciji. Res je, da ste močna osebnost, toda bodite previdni, saj vas bodo lahko prav v današnjem dnevu presenetili negativni odzivi ljudi okoli vas.

Tehtnica

Danes boste pod hudim pritiskom obveznosti, ki bodo močno vplivale na vas. Ne boste se počutili ravno najbolje, vendar pa se boste le zaradi tega zavedali, da je dejansko čas za spremembe. Zašli boste v manjše težave, ki pa jih boste že do večera rešili, saj boste pokazali več resnosti.

Škorpijon

Posvetite se nerešenim zadevam, ki morda ovirajo vašo pot do sreče. Svoj trud in vztrajnost danes končno usmerite v dokončna dejanja. Prijetno boste presenečeni, ko boste ugotovili, da nič ne ostane enako za vedno. Stvari se spreminjajo. Dan bo namenjen razmišljanju in tuhtanju.

Strelec

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Kozorog

Današnji dan bo zelo umirjen. Zvečer si boste vzeli čas za bližnjo osebo ali simpatijo. Če ste samski, obstaja verjetnost, da se bo vaš stan kmalu spremenil. Čaka vas čudovit večer, poln ljubezni. Vezani boste zadovoljni s svojo boljšo polovico. Med vama bo obilo ljubezni in razumevanja. Pogovor vama je resnično koristil.

Vodnar

Pozitivna energija bo danes povsod okoli vas. Počutili se boste odlično. Vezani boste žareli od sreče in zadovoljstva, saj vam bo partner nudil tisto, kar potrebujete. Ob svojem partnerju boste dobili občutek varnosti in predanosti. Partner bo užival v vaši družbi. Če ste samski, boste danes prijatelju izrazili željo po ljubezni.

Ribi

Zelo boste nemirni. Obkrožali vas bodo ljudje, ki bodo znali biti na trenutke pošteno nadležni. Celo vstali boste z levo nogo, se že navsezgodaj sprli s prijateljem in to popolnoma brez razloga. Čeprav boste imeli občutek, da vas drugi ne razumejo, da imajo neke skrite namene, temu ne bo tako.