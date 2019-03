Znane Slovenke in materinski dan: Čisto okej je, če rečem, da sem utrujena #foto

"Drage mamice! Iz srca vam čestitam ob prazniku in vam želim na tisoče čarobnih, ljubečih in posebnih trenutkov z bitjeci, ki ste jim dale življenje! Tebi, draga, draga moja mamči, pa hvala za vse! Moja duša tam zgoraj ne bi mogla izbrati bolj ljubeče mamice! Neskončno te imam rada!" je ob fotografiji s svojo mamo zapisala pevka in TV-voditeljica Saša Lendero, ki jo lahko trenutno gledamo v šovu The Biggest Loser Slovenija na Planetu.

"Drage mame, z mojo na čelu, hvala, da v resnici kdaj ne poveste, da je težko, da ste me pustile v fantaziranju nekaterih podob materinstva, jaz pa včasih vseeno rada povem kakšno misel na glas, predvsem zaradi sebe, ker je čisto okej, da rečem, da sem utrujena, da česa ne vem ali ne znam ali pa da prosim za pomoč, ker sama včasih ne zmorem. Na današnji materinski dan tako ne bom slavila samo mam, ampak tudi moža, babice, dedke in prijateljice, ki mi tako ali drugače pomagajo, da sem boljša mama," je ob fotografiji s svojima dvojčicama iskreno zapisala modna blogerka in manekenka Tjaša Kokalj Jerala.

"Draga mama! Sprejela si najpomembnejšo, najodgovornejšo in najzahtevnejšo službo na svetu! Nihče na tem svetu te ne more nadomestiti, nikoli in nikdar! V tej službi so standardi visoki in zahtevnost je na najvišjem možnem nivoju, zato draga mama, hvala, ker si! Točno takšna, kot si, si popolna! Si ena in edina. Si nepremagljiva! Vesel praznik, drage moje mame. Privoščite si kaj lepega!" je vsem mamam sporočila nekdanja mis Slovenije Rebeka Dremelj.

"Mama, le ena beseda, a tako veliko pove. Iskrene čestitke vsem nam mamicam, ker se vsak dan trudimo in dajemo svojim sončkom svoje srce, svoje roke in ljubezen. Nemogoče je biti popolna mama, vem pa, da prav vsaka od nas daje to, kar lahko. In veste kaj? Dobro nam gre! Mamasite vam želimo lepo praznovanje, veliko marjetic, risbic in poljubčkov," je ob fotografiji s svojima sinovoma zapisala nekdanja otroška pevka Hajdi Korošec Jazbinšek.

"Ko se smeh podvaja, ljubezen veča in je sreča vse, kar si kdaj iskal. Najdražje mamice, želim vam lep materinski dan, poln ljubkih nepozabnih trenutkov s svojimi srčki," je ob fotografiji s hčerko sporočila modna oblikovalka Maja Ferme.

"Lep dan vsem ljubečim in močnim mamicam, ki znajo skuhati najboljše kosilo, potolažiti ranjeno srce in razumeti, da včasih na testu pade tudi 'šus'. Kraljice!" je radijska voditeljica Jana Morelj zapisala ob fotografiji vrtnice, prve, ki jo je kdaj dobila za materinski dan - mama je namreč postala lani avgusta.

Lep in ljubezni poln materinski dan voščimo tudi v uredništvu Siol.net!