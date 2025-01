Za prvo veliko presenečenje v končnici severnoameriškega nogometa NFL so poskrbeli Washington Commanders, ki so na gostovanju v Tampa Bayu na Floridi z uspešnim napadom v končnici premagali domače Buccaneers s 23:20. Žoga se je pri tem celo odbila od vratnice v gol.

V polfinalu divizije NFC bodo tekmec Washingtona Detroit Lions z zvezdnikom Amon-Rajem St. Brownom. "To nam pomeni izjemno veliko. Naši navijači so zelo dolgo čakali na ta trenutek," je po zmagi dejal podajalec Commanders Jayden Daniels.

Washington je nazadnje zmagal v končnici leta 2005, ko je imel Daniels pet let. "Zaupam bogu," je pred naslednjo tekmo še dodal podajalec.

Washington je imel tudi potrebno mero športne sreče. Akcijo za izenačenje so si igralci iz prestolnice zagotovili po napaki domačega podajalci Bakerja Mayfielda. Pri lepi akciji je Brandon Coleman, ki je zadolžen za zaščito Danielsa, omogočil svojemu podajalcu dovolj časa za odločilni met.

Po zmagi Washingtona je jasno, da se bodo Philadelphia Eagles v naslednjem krogu pomerili z boljšim iz dvoboja med Minnesota Vikings in Los Angeles Rams. Tekma bo na sporedu danes, zaradi požarov v Los Angelesu pa jo bo gostil Phoenix.

Philadelphia Eagles so premagali Green Bay Packers. Foto: Reuters

Philadelphia je na domačem stadionu premagala Green Bay Packers z 22:10. Ob vrnitvi podajalca Jaylena Hurtsa, ki je nazadnje manjkal zaradi pretresa možganov, so gostitelji vodili vso tekmo in nadzirali položaj na zelenici. Hurts je dosegel dve podaji za "touchdown". Jordan Love na drugi strani ni imel svojega večera.

Že v nedeljo so Buffalo Bills doma premagali Denver Broncos kar z 31:7. Gostje so sicer povedli, gostitelji pa so nato nanizali 31 točk zaporedoma. Naslednji vikend jih čaka veliki derbi proti Baltimore Ravens.

Slednji imajo v svojih vrsta podajalca Lamarja Jacksona, ki velja za prvega favorita v izboru za najboljšega igralca sezone. Edini, ki bi ga lahko morda še prehitel, je prav podajalec Bills, Josh Allen. "Vsekakor nas čaka izjemna ekipa, izjemni Jackson, zato si bom njihovo obrambo natančno ogledal ta teden," za naslednji dvoboj pravi Allen.

Na tekmi so gosti povedli z lepo podajo Boja Nixa, dolgo kar 43 jardov, akcijo pa je uspešno končal Troy Franklin. Nato so pobudo prevzeli domači, blestel pa je Allen, ki je ob dveh uspešnih podajah svoji ekipi na igrišču priboril tudi 272 jardov.

Po porazu Broncos je jasno, da bodo branilci naslova Kansas Chiefs v nadaljevanju igrali proti Houston Texans. Ekipa z zvezdnikom Patrickom Mahomesom je bila v prvem krogu prosta, ekipa iz Houstona pa je najnižje uvrščena ekipa iz divizije AFC, ki še sodeluje v končnici.