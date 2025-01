Kansas City in Detroit najboljša v ligi NFL. Kdo s kom v izločilnem delu?

Moštvo Detroit Lions si je ob koncu rednega dela sezone ameriškega nogometa v ligi NFL zagotovilo mesto prvega nosilca v končnici in prostega prvega kroga v končnici. Ta se bo bo začela v soboto. Drugi nosilci so branilci naslova Kansas City Chiefs, ki so v zadnjem krogu brez večine zvezdnikov izgubili pri Denver Broncos.

Za Kansas City Chiefs (15-2) dvoboj ni imel tekmovalnega pomena, saj so si varovanci Andyja Reida v lovu na tretji zaporedni naslov zagotovili prvo mesto v lastni diviziji ter z najboljšim izkupičkom celotne konference AFC še dodaten prost konec tedna.

Kljub temu je poraz z 0:38 proti Denverju, ki je potreboval zmago za uvrstitev v končnico, opomnik, koliko je ekipa odvisna od prvega zvezdnika Patricka Mahomesa. Manjkali so tudi številni drugi nosilci, med njimi tudi Travis Kelce, izbranec pop zvezdnice Taylor Swift.

Moštvo iz Denverja bo v končnici izzvalo drugopostavljene Buffalo Bills (13-4) s podajalcem Joshom Allenom. Ob več kot 30 zadetkih po podajah Allena in 30 zadetkih s tekom so zmagovalci vzhodne divizije postali sploh prva ekipa v NFL v zgodovini s tovrstnim dosežkom.

Josh Allen (Baltimore) se bo v prvem krogu končnice pomeril z Denverjem. Foto: Reuters

Prvo mesto v severni diviziji AFC si je že pred tem zagotovilo moštvo Baltimore Ravens (12-5). Ti so v sobotni tekmi s 35:10 premagali Cleveland in si kot tretji nosilci zagotovili dvoboj z neposrednimi divizijskimi tekmeci Pittsburgh Steelers (10-7).

V rednem delu sezone sta si ekipi razdelili izkupiček. V 11. tednu so šestopostavljeni Steelers doma premagali Ravens z 18:16, Baltimore pa je bil nato na domačem stadionu v prejšnjem tednu boljši s 34:17. Jeklarji so v zadnjem krogu z 17:19 izgubili proti Cincinnati Bengals, ki so brez končnice ostali po zmagi Denverja.

Zadnji par prvega kroga končnice v AFC je Houston Texans - Los Angeles Chargers. Houston (10-7) si je že pred tem zagotovil prvo mesto južne divizije AFC in jo podkrepil po gostujoči zmagi proti Tennessee Titans s 23:14, medtem ko so Los Angeles Chargers (11-6) zasedli drugo mesto za Kansasom v zahodni diviziji AFC.

Green Bay ostal brez Lova in Watsona

Mesto v končnici si je zadnji dan zagotovila tudi ekipa Tampa Bay Buccaneers (10-7) v konferenci NFC. Slednji so osvojili južno divizijo te konference, potem ko so s 27:19 premagali New Orleans Saints.

Zdaj Tampo čaka domači obračun proti Washington Commanders (12-5). Ti so imeli že pred tem zagotovljeno mesto v končnici, ki jo bodo po zmagi proti Dallas Cowboys s 23:19 začeli s šestega mesta v NFC.

Jordan Love (Green Bay) si je poškodoval koleno. Foto: Reuters

Nekaj težav ima pred končnico zasedba Green Bay Packers (11-6). Ta je ob porazu na ledenem Lambeau Fieldu (-12 stopinj Celzija) proti Chicago Bears z 22:24 zaradi poškodb izgubila podajalca Jordana Lova in lovilca Christiana Watsona. Slednji si je poškodoval koleno, Love pa komolec, zaradi česar so ga preventivno potegnili z zelenice.

Packers v prvem krogu končnice čaka zahtevno delo v Philadelphii proti tamkajšnjim Eagles (14-3), sicer zmagovalcem vzhodne divizije NFC. Mesto prvih nosilcev v NFC je pripadlo ekipi Detroita (15-2). Levi so ponoči v neposrednem boju za prvo mesto z 31:9 ugnali Minnesota Vikings (14-3) s štirimi zadetki s tekom Jahmyrja Gibbsa.

Prav z Minnesoto bi se lahko Detroit pomeril tudi v drugem krogu končnice, v kolikor bi bili ob napredovanju Vikingi najnižji med preostalimi štirimi nosilci v NFC. Ti so na koncu zasedli peto mesto in se bodo v boju za napredovanje pomerili z Los Angles Rams (10-7), sicer zmagovalci zahodne divizije.

Aaron Rodgers se je na zadnji tekmi rednega dela vpisal v klub 500. Foto: Reuters

Omeniti velja dosežek podajalca Aarona Rodgersa. Ta je z New York Jets sicer bil daleč od končnice, a na zadnji tekmi rednega dela je podal za 500. zadetek v karieri. S tem je postal peti podajalec s tem dosežkom. Pred njim je to uspelo Tomu Bradyju (649), Drewu Breesu (571), Peytonu Manningu (539) in Brettu Favru (508).

Prvi bo na naboru za prihodnjo sezono izbiral Tennessee, ki je v zadnjem krogu izgubili proti Houstonu. Sicer bi prvi izbor pripadel New England Patriots, a so ti s 23:16 presenetljivo ugnali Buffalo. Takoj po tekmi je službo izgubil glavni trener patriotov Jerod Mayo.

Super bowl bo na sporedu v noči z 9. na 10. februar v New Orleansu.