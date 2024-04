Prvaki lige NFL v ameriškem nogometu Kansas City Chiefs so podaljšali pogodbo s šampionskim glavnim trenerjem Andyjem Reidom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kansas je v zadnjih petih sezonah pod njegovim vodstvom trikrat osvojil naslov in enkrat izgubil v finalu oz. super bowlu.

Čeprav moštvo Chiefs na spletni strani in družbenih omrežjih ni razkrilo, do kdaj naj bi trenutno 66-letni trener ostal na čelu dvakratnih zaporednih prvakov NFL, je po pisanju dobro obveščenih ameriških medijev, med njimi tudi CBS Sport in Bleacher Report, Reid pogodbo podpisal do konca sezone 2028/29. Na klopi Chiefs je zadnjih 11 let.

Postal naj bi najbolje plačani glavni trener

Hkrati naj bi Reid postal tudi najbolje plačani glavni trener lige NFL po sporazumnem odhodu Billa Belichicka s klopi New England Patriots. Okoli 16,9 milijona evrov na sezono po podatkih Bleacher Reporta prejme Sean Payton na klopi Denver Broncos.

Na novico o podaljšanju pogodbe Reida s Chiefs se je z odobravanjem odzval tudi njihov prvi zvezdnik, podajalec Patrick Mahomes. Ta je februarja v finalu lige NFL moštvo vodil do drugega zaporednega naslova in tretjega v zadnjih petih sezonah po zmagi proti San Francisco 49ers s 25:22 po podaljšku.

Nobena franšiza v celotni zgodovini še ni trikrat zapovrstjo osvojila naslova. Kansas ima sicer štiri zmage v super bowlih (1970, 2020, 2023, 2024), na vrhu razpredelnice pa sta New England in Pittsburgh Steelers s po šestimi naslovi.