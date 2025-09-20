Oven

Pred vami so lepe možnosti in čudoviti obeti, toda zdi se, da vam trenutno primanjkuje motivacije. Zavedati se morate, da vas neaktivnost ne bo pripeljala daleč, prav tako pa ne boste dosegli finančne stabilnosti, po kateri hrepenite. Sledite željam in ciljem, ki jih imate že od nekdaj, in videli boste, da vam lahko uspe.

Bik

Partner vam bo predlagal novost, nad katero boste sprva naravnost navdušeni, vendar pa se zna zgoditi, da jutri ne boste več tako zadovoljni, zato danes izkoristite svojo odprtost za nove stvari. V nekem odnosu boste danes zaradi svojih komunikacijskih sposobnosti uspešno prebili led.

Dvojčka

Obstaja velika verjetnost, da boste danes pokazali svoj nezadovoljni obraz. Zjutraj boste še kipeli od sreče, zato skušajte obdržati jutranjo dobro voljo tudi kasneje. Kovali boste nove načrte, s partnerjem ali brez. Zvečer pa se izognite prepirom, da ne boste podrli vsega ustvarjenega.

Rak

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale po vaše. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Lev

Preteklost ste pustili za seboj, prav je, da se osredotočite na prihodnost. Če niste v ustaljenem odnosu, lahko prav danes pričakujete spremembe. Zapletli se boste v pogovor s prijetno osebo. Med vama bo vzklila kemija. Dopustite možnosti za razvoj ljubezni. Vezani pazite na ljubosumje.

Devica

Danes lahko pričakujete umirjen pričetek dneva. V dopoldanskih urah si boste odpočili, nato si privoščite fizično aktivnost in sproščanje adrenalina. Vaše počutje bo boljše, saj mu boste namenili več pozornosti. Bližnja oseba vas bo presenetila s povabilom, ki bo popestril vaš večer. Sprejmite ga.

Tehtnica

Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. Izredno delovno bo.

Škorpijon

Lahko ste prepričani, da vam nekdo ne želi samo dobro. Ne zaupajte osebam, s katerimi sodelujete poslovno, pa čeprav se zdi, da imajo dobre namene. Naj vas mamljive ponudbe in predlogi danes ne zavedejo. Ne igrajte se z ognjem, saj bi se lahko v tem primeru močno opekli. Ohranite mirno kri in zaupajte v svoje sposobnosti.

Strelec

Nove ideje in zamisli o tem, kako se rešiti iz krize, v kateri ste se znašli, bodo danes zares plodne. Sposobni boste na stvari pogledati še z drugega zornega kota. Ohranjali boste optimizem pri delu, kar bo vplivalo tudi na vaše splošno počutje. Svoj načrt boste zaupali osebi, ki vam je trenutno najbližje.

Kozorog

Še vedno boste razdvojeni. Prav je, da analizirate vse dejavnike, ki lahko vplivajo na končno odločitev. Vzemite si čas in ne hitite. Vsekakor lahko pričakujete, da se bo vaše finančno stanje oplemenitilo. Danes pazite na odnose z bližnjimi. Zdelo se bo, da nimate potrpljenja. Težko boste prisluhnili njihovim težavam.

Vodnar

Molk vaju ne bo pripeljal daleč. Prav je, da spregovorite o težavah, ki jih imata s partnerjem. Zvezde nakazujejo, da ne gre za pomanjkanje ljubezni, ampak težava tiči drugje. Nekaj vaju je oddaljilo, morda delo? Rešitev vajinega odnosa je vsekakor mogoča. Naj vam partner prisluhne.

Ribi

Čas je vaš gospodar, vendar pa je tudi skrajni čas, da se posvetite obveznostim izven službe. Če že dolgo niste obiskali staršev ali drugih sorodnikov, bo danes več kot primeren dan, da to storite. Vašega obiska bodo več kot veseli. Pomanjkanje gibanja vam utegne prav kmalu povzročiti prve težave.