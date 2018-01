Ana Bucik z izjemno vožnjo do stopničk!

Slovenija se v Lenzerheideju veseli velikih stopničk Ane Bucik. Po superveleslalomskem delu kombinacijske preizkušnje slovenskim smučarkam ni najbolje kazalo, a je nato Bucikova v slalomu s 30. napredovala na kar tretje mesto in se veselila uspeha kariere. Zmagovalka je postala Švicarka Wendy Holdener. Najhitrejša po superveleslalomu, Američanka Lindsey Vonn, je pristala na četrtem mestu.

Družbo na zmagovalnem odru sta ji delali Wendy Holdener in Marta Bassino. Foto: Getty Images

Ana Bucik je v slalomu naredila ogromen preskok in s 30. prišla na 3. mesto. Foto: Getty Images

Superveleslalomski del ni obljubljal prvih ženskih stopničk v sezoni. Od slovenskih smučark si je pred slalomskim delom najmanj zaostanka prismučala Tina Robnik, medtem ko sta Maruša Ferk in Ana Bucik za najhitrejšo Lindsey Vonn zaostali za več kot tri sekunde. V slalomu se je zgodba obrnila. Bucikova je odprla slalomski del kombinacije. Odpeljala je izvrstno in od tekmovalke do tekmovalke pridobivala mesta na lestvici.

Na koncu je napredovala kar 27 mest in prvič v karieri stopila na zmagovalni oder. Pred tem je bila njena najboljša uvrstitev sedmo mesto, ki ga je zasedla lani v Mariboru. Današnja slalomska vožnja je dober obet pred nedeljsko slalomsko preizkušnjo, nezadržno pa se približujejo tudi olimpijske igre v Pjongčangu.

Foto: Getty Images

"Superveleslalomska vožnja res ni bila najboljša. Z malce sreče sem se prebila med trideseterico. Nato sem skušala izkoristiti dobre pogoje. Že na ogledu sem lahko predvidevala, da se bo proga uničila. Pri moji številki so bili pogoji dobri. Začutila sem se in v spodnjem delu lahko veliko tvegala. Nastop se mi je posrečil. Vedela sem, da bom napredovala. Stopničke? Nisem bila prepričana. Živčnost je bila precejšnja, na koncu pa veliko veselje. Srečna sem. Na takšno vožnjo sem čakala," je po uspehi kariere dejala Bucikova.

Bucikovi v slalomu ni bilo enake

Velika zmagovalka je postala Švicarka Wendy Holdener. Na drugo mesto se je uvrstila Italijanka Marta Bassino. Vonnova, ki je po superveleslalomu vodila, je na koncu pristala na nehvaležnem četrtem mestu, za Ano pa zaostala 32 stotink sekunde.

Da je 26-letna Goričanka res izvrstno opravila s slalomom, pove podatek, da je končno zmagovalko Holdenerjevo, ki je lani v St. Moritzu v kombinaciji osvojila zlato medaljo in srebrno v slalomu, v slalomu prehitela za kar 93 stotink sekunde.

Slalomsko progo je tokrat zakoličil Grega Koštomaj, sicer trener Ilke Štuhec, ki v tej zimi pomaga slovenski reprezentanci.

Danes na delu nismo videli prve dame te sezone Mikaele Shiffrin, ki bi bila sicer prva favoritinja.