Tik pred prvim poletom na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu je Domen Prevc doživel prizor, ki ga v skokih skoraj ne vidiš. Po merjenju opreme so se njegove smuči prevrnile, švignile mimo Mariusa Lindvika in se same odpeljale po zaletišču. Peter Slatnar je v naglici prinesel rezervni par na vrh, a ko je Prevc že mislil, da bo lahko skočil, mu je kontrolor FIS Hubert Mathis prekrižal načrte z jasnim "Ne, ne."

Smuči so odpeljale po zaletišču

Smuči slovenskega skakalca so ob nastopu Mariusa Lindvika švignile mimo Norvežana in se zapeljale po zaletišču. Na vrhu je zavladala panika – Lojze Petek in Slatnar sta naredila vse, kar je bilo v njuni moči, da bi Domnu pravočasno dostavila nov par.

"Ne, ne": kontrolor FIS ni dovolil zamenjave

Ko je Domen Prevc dobil smuči, je sledil hladen tuš. "Ne, ne," so bile Mathiasove besede. Kontrolor FIS je nato preprečil, da bi Slovenec po prvi seriji nastopil kot zadnji – za Avstrijcem Janom Hörlom.

Protest Slovenije zavrnjen po glasovanju žirije: Dolhar edini glasoval za Domna

Slovenska stran je po zapletu vložila protest, a je bil zavrnjen. Kot je bilo pojasnjeno, Domen smuči ni odložil na mesto, kamor bi jih po pravilih moral, zato žirija ni videla podlage za spremembo odločitve. Po glasovanju je žirija izglasovala, da se protest zavrne.

Aljoša Dolhar je edini iz žirije glasoval, da lahko Domen nastopi, vendar so bili trije proti. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Ko so vprašali Mathiasa, kaj se je zgodilo, je odgovoril, da naj bi nekdo z dežnikom udaril po smučeh, ki so bile postavljene. Padle so. Žirija je glasovala, ali je bil Domen oviran ali ne. Ker so ugotovili, da jih je odložil na napačno mesto, so glasovali 3:1, da ne nastopi. Aljoša Dolhar je glasoval, da lahko, ostali ne," je v prenosu za slovensko nacionalno televizijo povedal Jelko Gros.