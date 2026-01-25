Sestava švicarske olimpijske skakalne reprezentance še vedno visi v zraku, selektor Bine Norčič pa po posamični tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu ni dobil odgovorov, ki jih je iskal. Po preizkušnji ni skrival jeze in razočaranja. Kdo bo zapolnil zadnje prosto mesto za zimske olimpijske igre – legendarni Simon Ammann ali Felix Trunz? Odločitev bo padla najpozneje v ponedeljek.

Švicarji po posamični tekmi v Oberstdorfu nimajo razloga za zadovoljstvo. Rezultatsko niso potrdili pričakovanj, predvsem pa v boju za zadnjo olimpijsko vozovnico.

Najboljši Švicar je bil Sandro Hauswirth na 26. mestu. Gregor Deschwanden je zaokrožil najboljšo trideseterico, medtem ko Simon Ammann in Felix Trunz v boju za zadnje olimpijsko mesto nista prepričala in sta obstala že po prvi seriji. Še toliko bolj je bolelo, ker sta v kvalifikacijah pokazala več – Ammann je bil denimo 22.

Nezadovoljstvo slovenskega trenerja: "Res sem jezen!"

Glavni trener Bine Norčič, ki v tej sezoni premierno vodi švicarsko reprezentanco, razumljivo ni skrival nezadovoljstva, saj je pričakoval boljši izplen na tekmi. Ko ga je novinar Blicka poklical v petek zvečer, je dejal: "Res sem jezen!"

Bine Norčič je pričakoval več od dvojice skakalcev – Ammanna in Trunza. Foto: Jaka Lopatič

Nezadovoljen je bil zlasti nad Ammannom in Trunzem, ki se potegujeta za zadnjo olimpijsko vozovnico.

Ammann ali Trunz – kdo do zadnje vozovnice?

"Premalo je. Vsak mora dati več. Analizirati moramo. Tako ne more iti naprej," je dejal Norčič, ki si je za cilj zadal, da bi bili vsi štirje švicarski skakalci na posamični preizkušnji med najboljšo trideseterico.

V dvoboju za zadnjo olimpijsko vozovnico naj bi bil po prikazanem rahlo v prednosti Ammann, dokončna odločitev pa bo padla najpozneje v ponedeljek.