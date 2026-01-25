Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

nezadovoljstvo svetovno prvenstvo v poletih Oberstdorf 2026 Bine Norčič smučarski skoki

Bine Norčič ne skriva nezadovoljstva: Tako ne gre naprej

Bine Norčič je pričakoval več – cilj je bil vsa četverica med 30.

Bine Norčič je pričakoval več – cilj je bil vsa četverica med 30.

Foto: Guliverimage

Sestava švicarske olimpijske skakalne reprezentance še vedno visi v zraku, selektor Bine Norčič pa po posamični tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu ni dobil odgovorov, ki jih je iskal. Po preizkušnji ni skrival jeze in razočaranja. Kdo bo zapolnil zadnje prosto mesto za zimske olimpijske igre – legendarni Simon Ammann ali Felix Trunz? Odločitev bo padla najpozneje v ponedeljek.

Švicarji po posamični tekmi v Oberstdorfu nimajo razloga za zadovoljstvo. Rezultatsko niso potrdili pričakovanj, predvsem pa v boju za zadnjo olimpijsko vozovnico.

Bine Norčič je pričakoval več od dvojice skakalcev – Ammanna in Trunza.

Ne spreglejte
