Avtor:
Ž. L.

Nedelja,
25. 1. 2026,
13.00

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih Marius Lindvik Domen Prevc Domen Prevc

Nedelja, 25. 1. 2026, 13.00

1 ura, 23 minut

Veselje na svetovnem prvenstvu v poletih

Domen Prevc slavil, Norvežan medtem začel preklinjati v TV prenosu

Avtor:
Ž. L.

Domen Prevc, Marius Lindvik, Ren Nikaido (Oberstdorf 2026) | Domen Prevc si je oder za zmagovalce delil z Mariusom Lindvikom in Renom Nikaidom. | Foto Guliverimage

Domen Prevc si je oder za zmagovalce delil z Mariusom Lindvikom in Renom Nikaidom.

Foto: Guliverimage

Domen Prevc je v soboto na letalnici v Oberstdorfu potrdil, kar je začel zanesljivo graditi že v petek. Naslov svetovnega prvaka v poletih je naslednja velika krona v izjemni sezoni slovenskega šampiona. Oder za zmagovalce si je delil z Mariusom Lindvikom in Renom Nikaidom, ob razpletu posamične tekme pa je bila zanimiva predvsem reakcija norveškega tabora.

Domen Prevc
Sportal Nemec razvil teorijo, tujci dvigujejo obrvi – Domen Prevc se jim samo smeji

Pred manj kot tremi tedni je v Bischofshofnu postal tretji Slovenec, ki je osvojil prestižno novoletno turnejo, zdaj se je Domen Prevc v Oberstdorfu v zgodovino zapisal še kot tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih.

Izjemna forma vodilnega skakalca v skupnem seštevku svetovnega pokala tekmecem ni dopustila pravih možnosti. Po nekoliko skromnejšem poletu v prvi seriji je slovenski šampion ves čas suvereno korakal oziroma letel proti zlati kolajni.

Na koncu je razlika do najbližjega zasledovalca Mariusa Lindvika znašala kar 59,5 točke, kar je drugi največji naskok v zgodovini svetovnih prvenstev v poletih. Okroglih 63 točk je znašala prednost pred tretjeuvrščenim Japoncem Renom Nikaidom.

Lindvik: Ta dosežek je res nekaj posebnega

Največje veselje je po sobotnem razpletu posamične tekme torej vladalo v slovenskem taboru, duška pa so si ob uspehu Mariusa Lindvika dali tudi Norvežani. 27-letnik je v Oberstdorfu sicer branil naslov svetovnega prvaka in naziv predal Slovencu, a po koncu tekme nikakor ni bil razočaran.

Marius Lindvik ni skrival veselja po osvojenem drugem mestu. | Foto: Guliverimage Marius Lindvik ni skrival veselja po osvojenem drugem mestu. Foto: Guliverimage

"Občutki so izjemni, na koncu mi je uspel odličen polet," je po pristanku pri 231,5 metra za norveško televizijo razlagal Lindvik. "Za nami je turbulentno obdobje, zato je ta dosežek res nekaj posebnega. To je čisto noro," je vrelo iz svetovnega podprvaka. Spomnimo, Lindvik je bil skupaj z Johannom Andrejem Forfangom začasno suspendiran, potem ko je lani na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju izbruhnila odmevna afera goljufanja s tekmovalnimi dresi.

Je na televiziji dovoljeno preklinjati?

Lindvik pa ni bil edini, ki je bil navdušen nad osvojenim srebrom. Prvi mož norveške skakalne reprezentance Jan Erik Aalbu si je dal duška kar sredi televizijskega prenosa.

"Glede na vse, kar smo prestali, je to zame eden naših največjih uspehov. Borili smo se, počasi vračali, zdaj je tu srebrna kolajna. Tega ni pričakoval nihče," je razlagal vodja reprezentance. Ob tem je voditelja v studiu vprašal, ali je na televiziji dovoljeno preklinjati.

Ob koncu izjave se Aalbu ni mogel zadržati. "Ne, p*ekleto! Res sem vesel," je ušlo Norvežanu. Vikingi bodo v nadaljevanju sezone brez dvoma resen tekmec slovenskih skakalcev.

