Zasnova tako izhaja iz serije SV, ergonomsko in oblikovno pa gre za manj zmogljivo izvedenko modela GSX-S1000GX, s katero zapolnjuje vrzel v ponudbi sport-adventure motociklov. Gre za zelo zanimiv motocikel, ki ponuja preizkušeno udobje bolj pokončne drže, obenem pa ostaja zelo agilen tako za mestno uporabo kot za daljše izlete in vožnjo po slabših cestah.

Tehnika

Srce motocikla predstavlja Suzukijev vodno hlajeni dvovaljni agregat v linijski V-izvedbi s prostornino 645 kubičnih centimetrov. Gre za že dobro znan in preizkušen motor, ki slovi po svoji prožnosti, uglajenem delovanju in zanesljivosti. Na voljo je 73 konjskih moči in 64 Nm navora, kar je povsem dovolj tako za mestno vožnjo kot za sproščeno potovanje po avtocesti. Moč se na zadnje kolo prenaša prek 6-stopenjskega menjalnika, ki je že znan iz drugih Suzukijevih modelov.

Motocikel temelji na jeklenem cevastem okvirju, ki zagotavlja dobro togost in stabilnost, obenem pa ohranja zmerno težo. Z maso okoli 210 kg je dovolj lahek za agilno manevriranje in nezahtevno upravljanje.

Vzmetenje je nastavljeno predvsem na udobje in stabilnost, kar je povsem skladno z značajem modela GX. Spredaj je nameščena klasična teleskopska vilica, zadaj pa enojni blažilnik, nastavljiv v več stopnjah. Ta kombinacija je sicer lahko kos tudi slabšim podlagam, predvsem pa je dovolj čvrsta za zanesljivo in udobno vožnjo tudi v ovinkih.

Zavore so opremljene z dvema disk kolutoma spredaj in zadaj z enim, ter so seveda serijsko podprte z ABS-om.

Sodobni voznikovi pripomočki

Na področju elektronike Suzuki SV-7GX sledi sodobnim smernicam. Opremljen je sistemom ABS in sistemom za nadzor proti zdrsu, sistemom za lažji zagon motorja in pomoč pri nizkih obratih, odlično pri speljevanju v klanec. V osnovni opremi je tudi pomočnik pri prestavljanju, quickshifter tako za prestavljanje navzgor, kot navzdol.

Vse informacije so prikazane na sodobnem barvnem TFT-zaslonu, tudi ta je že znan od ostalih Suzukijevih modelov in ima jasen ter pregled meni, izpostavljen prikaz hitrosti, vrtljajev, ter prestave, ter uporabni podatki kot so stanje goriva, zunanja temperatura,…. Na voljo so trije prednastavljeni načini vožnje ter opcija prilagoditve po zahtevah uporabnika. LED-osvetlitev spredaj in zadaj je postavljena tako da prispeva k sodobnemu videzu, obenem pa seveda k vidljivosti in varnosti.

Ergonomija in ekonomija

Prodajna cena modela SV-7GX zaenkrat še ni znana, a glede na njegovo uvrstitev med Suzukijeve modele in sploh med konkurenco se bo predvidoma gibala pod 10.000 evrov.

Uravnotežen paket srednjega razreda

Suzuki SV-7GX je premišljena in dobro umeščena novost v Suzukijevi ponudbi za prihajajočo sezono, namenjena voznikom, ki cenijo zanesljivo tehniko in udobje. Zagotovo pa bo tudi mešal štrene konkurenci v tem segmentu. Gre za motocikel, ki na prvi pogled deluje zelo športno uglajeno, domače in nezahtevno, hkrati pa ponuja dovolj karakterja. Njegova največja prednost pa je v vsestranskosti ter preverjeni Suzukijevi tehnik.