Že pred meseci smo poročali, da nameravajo pri Volkswagnu spremeniti ime svojega električnega križanca in športnega terenca ID.4. Zdaj so se pojavile dodatne informacije oziroma potrditve sindikata zaposlenih IG Metall – namesto ID.4 se bo avtomobil imenoval ID.tiguan.

Celotna proizvodnja ID.tiguana v tovarno Emden

Volkswagen tega še ni uradno potrdil, a po informacijah iz IG Metall bodo ID.tiguana izdelovali v tovarni v Emdnu. Model ID.4 še vedno izdelujejo v tovarni Zwickau, kjer pa se bo delo s tem avtomobilom končalo, tako da se proizvodnja v celoti seli v Emden. Drugače bo z modelom ID.5 iz tovarne Zwickau, ki ga bodo pri Volkswagnu ukinili.

Preimenovanje je v skladu s trenutno Volkswagnovo prakso. Na ceste letos prihaja nov model ID.polo, v prihodnje pa tudi ID.golf in morda celo ID.passat. Preimenovanje ID.4 v ID.tiguan se bo zgodilo ob prenovi vozila, ki bo letos dobilo večjo oblikovno in tudi tehnično nadgradnjo (platforma MEB+).