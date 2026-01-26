Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

26. 1. 2026,
Volkswagen ID.tiguan

Ni še uradno, a vendarle je očitno: Volkswagnov ID.4 bo postal ID.tiguan #foto

Volkswagen ID.4 | Volkswagen ID.4 – proizvodnja se s prenovo in preimenovanjem iz tovarne Zwickau seli v Emden. | Foto Volkswagen

Volkswagen ID.4 – proizvodnja se s prenovo in preimenovanjem iz tovarne Zwickau seli v Emden.

Foto: Volkswagen

Več kot očitno bo Volkswagen ob prenovi električnega SUV ID.4 preimenoval v ID.tiguan.

Avtomoto Volkswagen bo očitno zdesetkal vodstvo ključnih znamk

Že pred meseci smo poročali, da nameravajo pri Volkswagnu spremeniti ime svojega električnega križanca in športnega terenca ID.4. Zdaj so se pojavile dodatne informacije oziroma potrditve sindikata zaposlenih IG Metall – namesto ID.4 se bo avtomobil imenoval ID.tiguan. 

Celotna proizvodnja ID.tiguana v tovarno Emden

Volkswagen tega še ni uradno potrdil, a po informacijah iz IG Metall bodo ID.tiguana izdelovali v tovarni v Emdnu. Model ID.4 še vedno izdelujejo v tovarni Zwickau, kjer pa se bo delo s tem avtomobilom končalo, tako da se proizvodnja v celoti seli v Emden. Drugače bo z modelom ID.5 iz tovarne Zwickau, ki ga bodo pri Volkswagnu ukinili.

Preimenovanje je v skladu s trenutno Volkswagnovo prakso. Na ceste letos prihaja nov model ID.polo, v prihodnje pa tudi ID.golf in morda celo ID.passat. Preimenovanje ID.4 v ID.tiguan se bo zgodilo ob prenovi vozila, ki bo letos dobilo večjo oblikovno in tudi tehnično nadgradnjo (platforma MEB+).

volkswagen id.tiguan Volkswagen ID.4 Volkswagen
