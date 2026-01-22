Četrtek, 22. 1. 2026, 6.05
Kaj je v ozadju, to je odločitev Volkswagna: imeli bomo manj članov uprave
Volkswagen želi privarčevati milijardo evrov in del teh ukrepov bo tudi opazno znižanje števila članov uprav osrednjih avtomobilskih znamk.
Volkswagen načrtuje večjo reorganizacijo svojih glavnih znamk z namenom prihraniti eno milijardo evrov do leta 2030. V sklopu tega ukrepa bo koncern zmanjšal število članov upravnih odborov v svojih ključnih znamkah iz sedanjih 29 na 19 članov. To pomeni, da bodo imele znamke, kot so Volkswagen, Škoda in Seat/Cupra v prihodnje vsaka po štiri ključne pozicije v upravi: izvršnega direktorja, direktorja financ, prodaje in kadrov. Razvoj, nabavo in proizvodnjo bodo centralizirali v Wolfsburgu.
Nova struktura naj bi uvedla precej bolj poenotene in učinkovite procese upravljanja ter okrepila povezavo med različnimi proizvajalčevimi znamkami.
Privarčevati želijo milijardo evrov
Volkswagen hkrati nadaljuje s širšim programom zmanjševanja stroškov, ki vključuje tudi odločitev o zmanjšanju 35.000 delovnih mest v Nemčiji do leta 2030, kot odgovor na upočasnitev v avtomobilski industriji, večjo konkurenco kitajskih proizvajalcev in naraščajoče carine.
Po poročanju Automobilwoche naj bi načrtovani prihranki v okviru Volkswagnove skupine osrednjih znamk znašali približno eno milijardo evrov - pri čemer bi 600 milijonov evrov prihranili z znižanjem stroškov dela, dodatnih 400 milijonov evrov pa z večjo učinkovitostjo v proizvodnji.