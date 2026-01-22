Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
22. 1. 2026,
6.05

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Volkswagen

Četrtek, 22. 1. 2026, 6.05

51 minut

Volkswagen

Kaj je v ozadju, to je odločitev Volkswagna: imeli bomo manj članov uprave

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Volkswagen golf tovarna Wolfsburg | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen želi privarčevati milijardo evrov in del teh ukrepov bo tudi opazno znižanje števila članov uprav osrednjih avtomobilskih znamk.

Volkswagen načrtuje večjo reorganizacijo svojih glavnih znamk z namenom prihraniti eno milijardo evrov do leta 2030. V sklopu tega ukrepa bo koncern zmanjšal število članov upravnih odborov v svojih ključnih znamkah iz sedanjih 29 na 19 članov. To pomeni, da bodo imele znamke, kot so Volkswagen, Škoda in Seat/Cupra v prihodnje vsaka po štiri ključne pozicije v upravi: izvršnega direktorja, direktorja financ, prodaje in kadrov. Razvoj, nabavo in proizvodnjo bodo centralizirali v Wolfsburgu. 

Nova struktura naj bi uvedla precej bolj poenotene in učinkovite procese upravljanja ter okrepila povezavo med različnimi proizvajalčevimi znamkami. 

Privarčevati želijo milijardo evrov

Volkswagen hkrati nadaljuje s širšim programom zmanjševanja stroškov, ki vključuje tudi odločitev o zmanjšanju 35.000 delovnih mest v Nemčiji do leta 2030, kot odgovor na upočasnitev v avtomobilski industriji, večjo konkurenco kitajskih proizvajalcev in naraščajoče carine.

Po poročanju Automobilwoche naj bi načrtovani prihranki v okviru Volkswagnove skupine osrednjih znamk znašali približno eno milijardo evrov - pri čemer bi 600 milijonov evrov prihranili z znižanjem stroškov dela, dodatnih 400 milijonov evrov pa z večjo učinkovitostjo v proizvodnji.

Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.