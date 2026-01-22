Volkswagen načrtuje večjo reorganizacijo svojih glavnih znamk z namenom prihraniti eno milijardo evrov do leta 2030. V sklopu tega ukrepa bo koncern zmanjšal število članov upravnih odborov v svojih ključnih znamkah iz sedanjih 29 na 19 članov. To pomeni, da bodo imele znamke, kot so Volkswagen, Škoda in Seat/Cupra v prihodnje vsaka po štiri ključne pozicije v upravi: izvršnega direktorja, direktorja financ, prodaje in kadrov. Razvoj, nabavo in proizvodnjo bodo centralizirali v Wolfsburgu.

Nova struktura naj bi uvedla precej bolj poenotene in učinkovite procese upravljanja ter okrepila povezavo med različnimi proizvajalčevimi znamkami.

Privarčevati želijo milijardo evrov

Volkswagen hkrati nadaljuje s širšim programom zmanjševanja stroškov, ki vključuje tudi odločitev o zmanjšanju 35.000 delovnih mest v Nemčiji do leta 2030, kot odgovor na upočasnitev v avtomobilski industriji, večjo konkurenco kitajskih proizvajalcev in naraščajoče carine.

Po poročanju Automobilwoche naj bi načrtovani prihranki v okviru Volkswagnove skupine osrednjih znamk znašali približno eno milijardo evrov - pri čemer bi 600 milijonov evrov prihranili z znižanjem stroškov dela, dodatnih 400 milijonov evrov pa z večjo učinkovitostjo v proizvodnji.