Vodilni slovenski relist ostaja v Italiji: “Cilj je prva zmaga …” #video

Boštjan Avbelj (desno) in sovoznik Damijan Andrejka. Foto: Gregor Pavšič Boštjan Avbelj se je v zadnjih letih dokazal kot mednarodno najuspešnejši slovenski voznik relija. Prejšnji konec tedna je Avbelj s sovoznikom Damijanom Andrejko (škoda fabia RS rally2) zmagal na relišovu Alpacem v Anhovem in ob tem że napovedal svoje glavne tekmovalne načrte za letošnje leto. Vse podrobnosti sicer še niso znane, a glavna prioriteta ostaja absolutno italijansko državno prvenstvo.

“Cilj je poskušati priti vsaj do prve posamične zmage,” napoveduje Avbelj, ki je bil lani skupno šesti.

Video - Boštjan Avbelj pred sezono 2026

Italijansko državno prvenstvo v reliju se letos začne 29. marca z relijem Ciocco. Skupno je v koledarju sedem prireditev, od tega dve s koeficientom 1,5 (Targa Florio in San Remo). Sloveniji najbližji bo reli Due Valli pri Veroni (4.-7. junij), najvišji mednarodni status pa ima spet reli Roma di Capitale za evropsko prvenstvo. Avbelj je tam lani dobil prvo hitrostno preizkušnjo, nato pa zasedel končno deveto mesto. Ob tem je zaostal le 49 sekund, kar kaže na zelo majhne razlike med najboljšimi vozniki.