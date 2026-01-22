Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
22. 1. 2026,
5.54

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Italija reli Boštjan Avbelj

Četrtek, 22. 1. 2026, 5.54

1 ura, 3 minute

Boštjan Avbelj

Vodilni slovenski relist ostaja v Italiji: “Cilj je prva zmaga …” #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Boštjan Avbelj reli | Boštjan Avbelj vozi z italijansko licenco, da lahko osvaja točke za državno prvenstvo. | Foto AMD Gorica

Boštjan Avbelj vozi z italijansko licenco, da lahko osvaja točke za državno prvenstvo.

Foto: AMD Gorica

Boštjan Avbelj bo tudi letos napadal sam vrh italijanskega državnega prvenstva v reliju.

Boštjan Avbelj (desno) in sovoznik Damijan Andrejka. | Foto: Gregor Pavšič Boštjan Avbelj (desno) in sovoznik Damijan Andrejka. Foto: Gregor Pavšič Boštjan Avbelj se je v zadnjih letih dokazal kot mednarodno najuspešnejši slovenski voznik relija. Prejšnji konec tedna je Avbelj s sovoznikom Damijanom Andrejko (škoda fabia RS rally2) zmagal na relišovu Alpacem v Anhovem in ob tem że napovedal svoje glavne tekmovalne načrte za letošnje leto. Vse podrobnosti sicer še niso znane, a glavna prioriteta ostaja absolutno italijansko državno prvenstvo.

“Cilj je poskušati priti vsaj do prve posamične zmage,” napoveduje Avbelj, ki je bil lani skupno šesti.

Video - Boštjan Avbelj pred sezono 2026

Italijansko državno prvenstvo v reliju se letos začne 29. marca z relijem Ciocco. Skupno je v koledarju sedem prireditev, od tega dve s koeficientom 1,5 (Targa Florio in San Remo). Sloveniji najbližji bo reli Due Valli pri Veroni (4.-7. junij), najvišji mednarodni status pa ima spet reli Roma di Capitale za evropsko prvenstvo. Avbelj je tam lani dobil prvo hitrostno preizkušnjo, nato pa zasedel končno deveto mesto. Ob tem je zaostal le 49 sekund, kar kaže na zelo majhne razlike med najboljšimi vozniki.

Italija reli Boštjan Avbelj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.