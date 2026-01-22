Razkritje na Švedskem: Volvov novi SUV, ki je povsem nov začetek #foto

Volvo je v švedskem Stockholmu razkril prvi avtomobil z najnovejše platforme, ki za znamko v skoraj vseh pogledih predstavlja tehnično svež začetek. Novi EX60 je električni športni terenec, ki je med drugim Volvov odgovor tako na cenejšo teslo model Y kot premijska BMW iX3 in mercedesa GLC.

Volvo EX60 je novi srednje velik popolnoma električni SUV, ki predstavlja eno največjih tehnoloških nadgradenj v znamki v zadnjih desetletjih. Model se uvršča v ponudbo med EX40 in EX90, ne da bi neposredno nadomestil klasični XC60 - ta ostaja v prodaji s pogoni z notranjim zgorevanjem.

Nova platforma SPA3 je temelj za EX60, kar omogoča boljšo energijsko učinkovitost in je del širše strategije elektrifikacije znamke. SPA3 je tisto, kar ima BMW s platformo “neue klasse”. Omogoča jim široko modularnost (dolžine vozila od 4,2 do pet metrov). Uporabili jo bodo za nekatere prihodnje Volvove namensko električne avtomobile, pa tudi za druga vozila znotraj Geelyjeve skupine.

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Tehnično nov začetek za Volvo

Volvo EX60 je prvi model znamke, zasnovan kot t. i. programsko definiran avtomobil. Gre tudi za prvi Volvo z uporabo tehnologije cell-to-body ter prvi po desetletju, ki se odpoveduje klasičnemu pokončnemu osrednjemu zaslonu na armaturni plošči. Povsem nove rešitve na področju podvozja, notranjosti in pogonskega sklopa bodo v prihodnje predstavljale osnovo vseh novih Volvovih modelov.

Volvo EX60 bo na voljo v treh različicah pogona:

P6 – en sam elektromotor z zadnjim pogonom (RWD); manjša baterija, primerno za tiste, ki iščejo učinkovitost in doseg v vsakdanji uporabi.

P10 AWD – štirikolesni pogon z močjo in zmogljivostjo nad osnovnim P6.

P12 AWD – najzmogljivejša različica z dvojnim elektromotorjem, ki ponuja največ moči in najdaljši doseg.

Vsak pogonski sklop uporablja baterijo z različno neto kapaciteto, vse baterije so tipa NMC:

P6: 80 kWh (83 kWh bruto) baterija s dosegom okoli 620 km.

P10 AWD: 91 kWh (95 kWh bruto) baterija s dosegom okoli 660 km.

P12 AWD: 112 kWh (117 kWh bruto) baterija s najvišjim dosegom okoli 810 km.

Notranjost EX60 zelo minimalistična, zaslon postavljen ležeče

Skladno z 800-voltno platformo bo EX60 omogočal hitro polnjenje z močjo do 370 kilovatov pri različicah z dvojnim elektromotorjem oziroma do 320 kilovatov pri različici z enim motorjem.

Na voljo bodo trije paketi opreme, s čimer Volvo poenostavlja ponudbo. Poleg klasične izvedbe bodo (tako kot pri EX30) pripravili še različico cross country. Ta prinaša nekaj dodatkov in dva centimetra višje podvozje.

V notranjosti je EX60 izrazito minimalističen, posebnost pa je ležeča postavitev osrednjega zaslona.

