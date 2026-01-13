V Ljubljani so včeraj prvič razkrili novi BMW iX3, prvi bavarski avtomobil nove zasnove neue klasse, ki pa jih bomo na cesti vendarle videli šele spomladi.

BMW s prvimi avtomobili Novä zasnove neue klasse tako globalno kot tudi regionalno in lokalno začenja novo poglavje svoje avtomobilske zgodbe. Nemci bi radi ponovili uspeh originalne zasnove neue klasse iz 60. let prejšnjega stoletja, ko so z njo za nekajkrat povečali prodajo svojih avtomobilov in zagotovili dolgoročni obstoj znamke.

Tudi v sredini tega desetletja so razmere na mednarodnem avtomobilskem trgu v marsičem prelomne, BMW pa s ponovno uporabo imena neue klasse - to je skupek tehnologij, kjer pa pri izbiri pogona niso omejeni le na električna vozila - išče svojo konkurenčno prednost. Istočasno je to odgovor preteči kitajski konkurenci in tudi podobnim projektom obeh osrednjih nemških premijskih tekmecev.

Video: razkritje iX3 v Ljubljani

Kakšen je novi iX3? Vozili smo ga že v Španiji.

Kot smo poročali že z naše prve vožnje iX3 v Španiji, bo športni terenec v Slovenijo prispel marca. Sprva bo na voljo v zmogljivejši različici 50 xDrive, ki prinaša sistemsko moč pogona 345 kilovatov (469 "konjev"), štirikolesni pogon in baterijo s kapaciteto bruto vrednosti 108 kilovatnih ur (kWh). Največja moč polnjenja DC je 400 kilovatov, serijsko vgrajeni polnilec AC je 11-kilovatni. Začetna cena te različice v Sloveniji bo slabih 70 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Žiga Intihar

Novega iX3 izdelujejo v novi tovarni BMW v madžarskem Debrecenu. Kot so nam predstavniki BMW povedali na mednarodni predstavitvi, je proizvodnja za prvo leto že praktično zapolnjenja. Prvo serijo vozil predstavlja prav ta zmogljivejša različica. Kot smo poročali s prve vožnje, pa se kot zanimiva možnost ponuja šibkejša različica - tehnične podrobnosti še niso znane, a pričakujemo lahko tudi pogon zgolj na zadnji kolesi in vsaj za tretjino manjšo baterijo. Ob dobri porabi bi taka kombinacija prinašala vsakodnevno uporaben iX3, ki pa bi bil lahko precej cenejši.

Po besedah Aleša Suhorepca, direktorja BMW Slovenija, bodo te cenejše različice iX3 v Slovenijo prispele proti koncu leta. Suhorepec za zdaj o prodajnih načrtih z iX3 še nerad govori, cilj pa je seveda nadaljnja rast prodaje električnih pogonov znotraj znamke na slovenskih cestah. Ta je bila že lani okrog 20 odstotkov, kar je precej nad slovenskim povprečjem. Proti koncu leta lahko v Sloveniji pričakujemo tudi že drugi model z zasnove “neue klasse”, to bo limuzina i3.

