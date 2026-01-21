Nov rekord, kaj pa cene? Na estonski polnilnici v Ljubljani do 349 kilovatov.

Pred dnevi smo doseženo največjo moč polnjenja na slovenskih električnih polnilnicah z istim avtomobilom še izboljšali, preverili smo pa tudi cene takega polnjenja.

Kot smo poročali v ponedeljek zjutraj, smo z novim mercedesom CLA na Petrolovi ultrazmogljivi polnilnici na avtocestnem počivališču Barje pri Ljubljani baterijo polnili z največjo močjo 335 kilovatov (kW). To je bil med našimi testnimi avtomobili nov rekord – prejšnji mejnik (325 kW) smo postavili s porsche taycanom, kar je bilo za nas tudi prvo slovensko polnjenje z močjo več kot 300 kW.

Moč polnjenja vse do 349 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Z istim avtomobilom smo poskusili še enkrat, tokrat na trenutno najzmogljivejših polnilnicah z enosmernim tokom (DC) v Sloveniji. Medtem ko Ionity in Petrol nudita kvečjemu 350-kilovatne polnilnice, je estonski Eleport na Rudniku postavil 400-kilovatne polnilnice – gre za polnilnice norveškega proizvajalca Kempower.

Dodatnih 50 kW je očitno pomagalo izkoristiti ves potencial, ki ga nudi nova Mercedesova platforma MMA. Zgornja meja je postavljena pri 350 kW, ljubljanska polnilnica pa je pokazala moč 349 kW.

Nekaj kilovatov razlike moči sicer ni bistvenih, prav tako le konična moč polnjenja ne pove vsega o učinkovitosti hitrega polnjenja posameznih avtomobilov. Največje moči zmorejo avtomobili z 800-voltnih platform, ki pa imajo različne krivulje polnjenja. Nekateri največjo moč dosežejo pri nižji napolnjenosti baterije kot drugi.

Polnilnic Ionity v središču Slovenije ni, zato pa jih najdemo ob avtocestnih krakih. Najbolj prav pridejo ob vožnjah v tujino. Foto: Gregor Pavšič

Veliko Teslinih hitrih polnilnic je odprtih tudi za druge avtomobilske znamke. Foto: Gregor Pavšič

Za razliko od fosilnih goriv so cene hitrega polnjenja precej bolj raznolike in razmere med ponudniki so bolj tržno usmerjene. Razlike v ceni so dejansko večje kot v največjih močeh polnjenja, kjer na primer Tesla nudi kvečjemu 250-kilovatne polnilnice. Koliko stane hitro polnjenje, je težko natančno odgovoriti – razlike so namreč občutne že glede na izbiro ponudnika na sklenjene naročnine s posameznim ponudnikom in seveda tudi glede na avtomobil. Nižja kot je povprečna poraba, cenejša je vožnja.

V začetku tedna smo baterijo CLA napolnili s 66 kilovatnimi urami elektrike, kar po rednem ceniku stane 43,5 evra. Ta podatek ne pove veliko. Pri enaki količini energije bi se lahko znesek razlikoval tudi za skoraj deset evrov.

Kaj nudijo Ionity, Tesla, Eleport in Petrol?

Že z osnovno sklenjeno naročnino (šest evrov) je najugodnejši Ionity, ki pa v osrednjem delu Slovenije svojih polnilnic še nima. Najbližje Ljubljani so v Žalcu, pri Novem mestu ali v Radovljici. Torej za prebivalca osrednje Slovenije te polnilnice niso optimalna vsakodnevna rešitev.

Najceneje hitro polnijo Teslini lastniki. Cene se tekom dneva spreminjajo.

Tesla ima svoje polnilnice tudi v Ljubljani in te so odprte tudi za avtomobile drugih znamk. Brez naročnine je cena okrog 55 centov za eno kWh. Preostale "odprte" polnilnice so v Radovljici, pri Slovenski Bistrici, v Mariboru, Krškem, Novem mestu, Kopru …

Estonski Kempower nima zapletenega cenika in za eno kWh zahteva 53 centov, v Sloveniji so za zdaj prisotni le v Ljubljani. Glede na napovedano širitev v vzhodnoevropski regiji pa lahko pričakujemo še dodatne polnilne parke.

Z rednimi cenami Petrol tem tujim ponudnikom ne sledi, pri naročnini za 13 evrov pa se cena polnjenja vendarle zniža za 20 odstotkov. S tem se cena približa Teslini (brez naročnine), Kempowerjevi (brez naročnine) oziroma Ionityjevi (naročnina šest evrov). Petrolova prednost pa je seveda širša mreža najzmogljivejših polnilnic, pa tudi tistih klasičnih 50-kilovatnih. Ob vplačani naročnini je dostopnost hitrih polnilnic največja med vsemi.

Pregled cen polnjenja med ponudniki na ultra zmogljivih polnilnicah DC:

naročnina največja moč cena / kWh strošek za 100 km * Ionity / 350 kW 0,65 EUR 11,7 EUR Ionity 6 EUR 350 kW 0,49 EUR 8,8 EUR Ionity 12 EUR 350 kW 0,39 EUR 7 EUR Tesla / 250 kW 0,35-0,40 EUR 6.3 - 7,2 EUR Tesla - druge znamke 12 EUR 250 kW 0,55 EUR ** 9,9 EUR Kempower / 400 kW 0,53 EUR 9,5 EUR Petrol / 350 kW 0,66 EUR 11,8 EUR Petrol 12 EUR 350 kW 0,52 EUR 9,3 EUR

* - predvidena poraba 18 kWh/100 km

** - cena ni stalna in se tekom dneva spreminja glede na predvideno zasedenost polnilnic

Foto: Gregor Pavšič

Skladno z zakonodajo večina polnilnic omogoča tudi že neposredno plačilo z uporabo kreditne kartice, kjer torej registracija in uporaba aplikacije nista potrebni. To pa je najdražja oblika polnjenja, ki jo zato tudi odsvetujemo. Pri Ionityju se najvišja cena polnjenja poviša še za štiri cente (0,69 evra), pri Petrolu pa za šest centov (0,73 evra).

Sto "hitrih" električnih kilometrov od šest do več kot deset evrov

Če upoštevamo povprečno ceno polnjenja in povprečno porabo elektrike 18 kWh na 100 kilometrov, bi dodatnih sto kilometrov dosega stalo od devet do deset evrov. Pri najugodnejši ponudbi Ionityja (naročnina 12 evrov na mesec) pa le sedem evrov. Pri pogostejši uporabi se naročnina hitro poplača. Pozimi so porabe vozil višje kot poleti, kar vpliva tudi na cene polnjenj glede na pridobljen doseg.

Povprečni lastniki električnih avtomobilov sicer najzmogljivejše polnilnice uporabljajo redko, saj jih baterijo večina polni doma. Hitre polnilnice pa pridejo prav na daljših vožnjah, ko baterijo polnimo do 80 odstotkov, ali za hitre dodatke baterije ob vračanju domov. Takrat so visoke moči polnjenja še kako "priročne" – testni mercedes CLA je v petih minutah prejel več kot sto kilometrov dosega.