Ivan Rimac, oče ustanovitelja podjetja Rimac Automobili in enega najbogatejših Hrvatov Mateja Rimca, bo moral v zapor. Po več prošnjah za odložitev prestajanja zaporne kazni je sodnik kljub obsežni medicinski dokumentaciji zavrnil njegovo zadnjo prošnjo. Rimac je bil pravnomočno obsojen na tri leta zapora zaradi dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja v gospodarskih družbah.

Ivan Rimac je kot namestnik predsednika nadzornega odbora družbe Slavonija DI, ki se je ukvarjala s predelavo lesa, sodeloval pri poslih, s katerimi so podjetje oškodovali za več sto tisoč evrov. Med drugim je omogočil prodajo zemljišč pod tržno ceno in naročil rušenje objekta po bistveno višji ceni, pri čemer je korist pridobilo njegovo zasebno podjetje Rim i Zov, poroča hrvaški Jutarnji list.

Zaradi zdravstvenega stanja prestajanje zaporne kazni že preložil

Rimac je po navedbah Jutarnjega lista zaradi zdravstvenih težav že lani dosegel enoletni odlog prestajanja zaporne kazni. Novembra letos je ponovno zaprosil za odlog, sklicujoč se na nujno operativno zdravljenje. Presoja bolnišnice je pokazala, da 63-letni Rimac nima akutnih bolezni ali poslabšanj kroničnih bolezni ter da se lahko zdravi v zaporniškem sistemu in po potrebi uporablja javne zdravstvene storitve. Sodnik je zato njegovo prošnjo zavrnil.

Če se Rimac prostovoljno ne javi v zapor, bo sledila prisilna privedba v zagrebški zapor Remetinec. Primer je sprožil veliko medijskega zanimanja, saj gre za očeta enega najuspešnejših hrvaških podjetnikov, Mateja Rimca, ustanovitelja in lastnika podjetja Rimac Automobili.