Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
13. 1. 2026,
17.54

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
prestajanje kazni zapora Hrvaška Zagreb električni avtomobili Ivan Rimac zapor Mate Rimac

Torek, 13. 1. 2026, 17.54

29 minut

Oče Mateja Rimca mora v zapor: sodnik zavrnil nov odlog prestajanja kazni

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ivan Rimac | Če se Ivan Rimac ne bo prostovoljno javil na prestajanje zaporne kazni, bo sledila prisilna privedba v zagrebški zapor Remetinec. | Foto Pixsell/Davor Javorovic

Če se Ivan Rimac ne bo prostovoljno javil na prestajanje zaporne kazni, bo sledila prisilna privedba v zagrebški zapor Remetinec.

Foto: Pixsell/Davor Javorovic

Ivan Rimac, oče ustanovitelja podjetja Rimac Automobili in enega najbogatejših Hrvatov Mateja Rimca, bo moral v zapor. Po več prošnjah za odložitev prestajanja zaporne kazni je sodnik kljub obsežni medicinski dokumentaciji zavrnil njegovo zadnjo prošnjo. Rimac je bil pravnomočno obsojen na tri leta zapora zaradi dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja v gospodarskih družbah.

Ivan Rimac je kot namestnik predsednika nadzornega odbora družbe Slavonija DI, ki se je ukvarjala s predelavo lesa, sodeloval pri poslih, s katerimi so podjetje oškodovali za več sto tisoč evrov. Med drugim je omogočil prodajo zemljišč pod tržno ceno in naročil rušenje objekta po bistveno višji ceni, pri čemer je korist pridobilo njegovo zasebno podjetje Rim i Zov, poroča hrvaški Jutarnji list.

Zaradi zdravstvenega stanja prestajanje zaporne kazni že preložil

Rimac je po navedbah Jutarnjega lista zaradi zdravstvenih težav že lani dosegel enoletni odlog prestajanja zaporne kazni. Novembra letos je ponovno zaprosil za odlog, sklicujoč se na nujno operativno zdravljenje. Presoja bolnišnice je pokazala, da 63-letni Rimac nima akutnih bolezni ali poslabšanj kroničnih bolezni ter da se lahko zdravi v zaporniškem sistemu in po potrebi uporablja javne zdravstvene storitve. Sodnik je zato njegovo prošnjo zavrnil.

Če se Rimac prostovoljno ne javi v zapor, bo sledila prisilna privedba v zagrebški zapor Remetinec. Primer je sprožil veliko medijskega zanimanja, saj gre za očeta enega najuspešnejših hrvaških podjetnikov, Mateja Rimca, ustanovitelja in lastnika podjetja Rimac Automobili.

Mate Rimac
Trendi Ponovno samski Mate Rimac užival v Sloveniji
Bugatti Rimac
Avtomoto Bugatti kmalu povsem hrvaški? Mate Rimac ga želi zase. #foto
Mate Rimac bugatti
Avtomoto Nora zabava pri Zagrebu: snežni ples s pregrešno dragim bugattijem #video
prestajanje kazni zapora Hrvaška Zagreb električni avtomobili Ivan Rimac zapor Mate Rimac
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.