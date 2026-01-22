Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

V poplavah in plazovih na Novi Zelandiji več pogrešanih #video

Novozelandski Severni otok so v zadnjih dneh zajele obilne padavine z močnim vetrom, ki so povzročile poplave in sprožile več zemeljskih plazov. Eden teh je v sredo zasul kamp ob vznožju ugaslega vulkana Mount Maunganui in pod seboj pokopal neznano število ljudi. Dve osebi pogrešajo tudi v bližnji Taurangi, kjer se je prav tako utrgal plaz.

Na kamp ob vznožju turistično priljubljenega ugaslega vulkana Mount Maunganui, ki se nahaja v istoimenskem predmestju Taurange na vzhodni obali Severnega otoka, se je po poročanju tujih tiskovnih agencij zvalilo na tone blata.

Reševalne akcije se nadaljujejo

Načelnik tamkajšnje policije Tim Anderson na novinarski konferenci ni mogel postreči s točnim številom pogrešanih, dejal je le, da gre za enomestno število. Minister za izredne razmere Mark Mitchell pa je sporočil, da je med pogrešanimi najmanj eno mlado dekle.

Reševalna operacija se medtem nadaljuje in bo predvidoma trajala vso noč, navaja britanski BBC.

Nova Zelandija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po besedah Andersona se je zemeljski plaz utrgal tudi v sami Taurangi in tam zasul hišo, pri čemer je bila huje poškodovana najmanj ena oseba, dve pa sta pogrešani. V kraju Warkworth severno od Aucklanda medtem iščejo moškega, ki so ga skupaj z njegovim avtomobilom odnesle poplavne vode. Nova Zelandija, naravne nesreče | Foto: Reuters Foto: Reuters

Sreda najbolj deževen dan v Taurangi od začetka beleženja meritev

Po podatkih novozelandske meteorološke službe MetService je bila sreda najbolj deževen dan v Taurangi od začetka beleženja meritev leta 1910. V 24 urah se je na peto najbolj naseljeno mesto na Novi Zelandiji zlilo 274 milimetrov dežja.

Nova Zelandija, naravne nesreče | Foto: Reuters Foto: Reuters

Mount Maunganui je priljubljena turistična točka, znana po svoji gori – svetišču Maorov z razglednimi pohodniškimi potmi – in surfanju.

Številni pogrešani po zemeljskem plazu in poplavi

V bližnjem Welcome Bayu sta po zemeljskem plazu, ki je prizadel hišo, pogrešana dva človeka, je povedala policija. V nesreči je bila hudo poškodovana še ena oseba.

Medtem policija v Warkworthu, severno od Aucklanda, zaključuje prizadevanja za iskanje moškega in njegovega vozila, ki ju je v sredo odnesla poplava.

"Čeprav je vodostaj v reki danes padel za približno meter, razmere še vedno niso primerne za nadaljnje iskanje," je sporočila policija.

Zaradi slabega vremena je v petih regijah na Severnem otoku razglašeno lokalno izredno stanje.

otok plaz naravna nesreča težave poplave Nova Zelandija
