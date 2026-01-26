Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
13.42

Novak Đoković OP Avstralije

OP Avstralije

Opozorilo: V torek bodo v Melbournu brutalne razmere

OP Avstralije, vročina | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Organizatorji teniškega odprtega prvenstva Avstralije so navijače pozvali, naj pijejo veliko vode in ostanejo v senci. Turnir se namreč v torek pripravlja na nenavaden vročinski val, s temperaturami do 45 stopinj Celzija.

Zaradi ekstremnega vremena so organizatorji prvenstvo na invalidskih vozičkih prestavili za 24 ur, verjetno pa bodo prizadeti tudi dvoboji dvojic in mladincev na zunanjih igriščih.

Turnir ima lestvico toplotnega stresa od 1 do 5, pri čemer je pet najvišja. Ko doseže najvišjo vrednost, se igra na zunanjih igriščih prekine.

Prva nosilca Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka bosta vodila dogajanje v štirih četrtfinalnih posamičnih tekmah, vendar bosta igrala na stadionu Rod Laver, ki ima streho in jo je mogoče zapreti.

"Vse spodbujamo, da se pripravijo na vroč dan," so dejali organizatorji. "Zdravje in varnost vseh na prizorišču sta prednostni nalogi."

Za osebje turnirja, vključno s pobiralci žog, ki bodo imeli manj rotacij in daljši čas okrevanja, bodo veljali posebni pogoji.

Vrata v Melbourne Park se bodo odprla prej kot običajno, da navijačem ne bo treba več ur čakati v vrsti na žgočem soncu.

Ekstremna vročina je že v soboto povzročila prekinitev igre, ko so temperature dosegle 40 stopinj.

V zvezni državi Viktoriji, kjer se nahaja Melbourne, veljajo opozorila o izjemni požarni nevarnosti, meteorološki urad pa napoveduje, da bi lahko nekatera območja v notranjosti dosegla tudi 49 stopinj Celzija.

