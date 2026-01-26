"Bilo je povsem brez potrebe in v žaru borbe," se je po nespametnem dejanju na OP Avstralije opravičeval Novak Đoković. Tokrat je bilo na njegovo srečo opravičilo dovolj, a srbskemu zvezdniku gre letos mnogo stvari na roko. Bo to izkoristil za nekaj velikega?

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev, si na letošnjem OP Avstralije skoraj ne bi mogel želeti boljšega scenarija, saj se je brez dvoboja uvrstil v četrtfinale. Srbu se vse bolj odpira pot do rekordne 25. zmage na turnirjih za grand slam.

Novak Đoković je v preteklosti že večkrat poudaril, da mu v zaključnih krogih na turnirjih za grand slam največ težav povzroča telesna kondicija. To za 38-letnega športnika ni nič nenavadnega. Jasno je, da njegovo telo danes potrebuje bistveno več časa za regeneracijo, kot ga na primer potrebujeta Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, ki sta trenutno njegova največja tekmeca.

Ob tem pa ne gre prezreti tega, da se je Beograjčan skozi uvodne tri dvoboje sprehodil. Do zdaj namreč ni oddal niti enega niza, kar pomeni, da na igrišču ni preživel prav veliko časa. Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam si je pred četrtim krogom lahko privoščil še en nepričakovan odmor.

Njegov nasprotnik Jakub Menšik je v nedeljo sporočil, da se zaradi poškodbe umika, s tem pa Srbu omogočil še kako zaželen dodaten dan počitka. Zdaj je le še tri korake oddaljen od velike zmage. Nole se bo v četrtfinalu pomeril z že znanim nasprotnikom. To je Italijan Lorenzo Musetti. Medsebojna statistika je močno na strani Srba, ki proti Musettiju vodi z 9:1 in je dobil zadnjih šest dvobojev zapored. Kljub temu si lahko obetamo zanimiv četrtfinale, Đoković zagotovo ne bo imel lahkega dela.

Že dolgo ni bil v tako dobri formi

"Počutim se res odlično, še posebej telesno. Verjetno sem v najboljši formi v zadnjem času. To sem tudi pričakoval, predvsem glede na čas, ki sem ga imel za počitek, in glede na priprave na ta turnir za grand slam. Vse se je odvilo povsem naravno. Ne razmišljam o prihajajočih dvobojih, ampak grem dan za dnem. Zbudim se, ocenim svojo pripravljenost in se odločim, ali bom treniral ali ne. Ni ne prvič ne zadnjič, da je tako," je povedal Đoković, pri katerem se zdi, da mu gre tokrat v Avstraliji vse kot po maslu.

Poskušal ga bo pritisniti do skrajnih meja

"V veliko čast mi je deliti igrišče z njim. Vsakič, ko zapustim igrišče, odnesem nekaj od tega, in to je nekaj, kar mi res pomaga, da bi ga lahko premagal," je po zmagi v osmini finala povedal Musetti, ki se zaveda, da bo Đoković bolj spočit.

"Danes mu ni bilo treba igrati, zato je jasno, da ne bo utrujen. A upam, da mi bo ritem, ki ga imam po današnjem odličnem dvoboju, prinesel srečo tudi na naslednji tekmi. Počutim se pripravljen, da ga pritisnem do njegovih skrajnih meja," je dodal Italijan.

Zaradi svoje balkanske krvi bi bil lahko spet izključen

Nobena skrivnost ni, da je Novak eden bolj temperamentnih igralcev na turneji. K temu pripomore tudi njegova balkanska miselnost. Zaradi te je bil leta 2020 na OP ZDA že diskvalificiran, potem ko je linijsko sodnico zadel v vrat.

In kot da se iz tega ni nič naučil, je bil v tretjem krogu le nekaj centimetrov oddaljen od ponovne diskvalifikacije. Nole je v tretjem krogu premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:3, 6:4, 7:6 (4), dvoboj pa je zaznamoval njegov nepremišljeni udarec, ob katerem je skoraj zadel pobiralko žogic. To bi lahko ogrozilo njegove upe na enajsto zmago na OP Avstralije.

"Opravičujem se za to. Bilo je povsem brez potrebe in v žaru borbe. Imel sem srečo in opravičujem se, če sem povzročil kakršnokoli nelagodje pri pobiralki žogice ali komerkoli drugem," se je po nespametni potezi s pepelom posipal Đoković, ki je ravno na tem dvoboju dosegel 400. zmago na turnirjih za grand slam.

