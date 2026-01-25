Pride trenutek, ko ni več časa za prijateljstvo

Deveti dan teniškega OP Avstralije bodo na sporedu dvoboji osmine finala. Pomerili se bosta tudi Madison Keys in Jessica Pegula, ki sta sicer zelo dobri prijateljici.

Na osrednjem igrišču Rod Laver Arena bosta igrišče odprli aktualna zmagovalka OP Avstralije Madison Keys in šesta nosilka turnirja Jessica Pegula. Američanki sta sicer dobri prijateljici, a v času dvoboja bosta morali odmisliti prijateljstvo in se osredotočiti le na svojo igro.

"Lahko se smejiva in pogovarjava do trenutka, ko stopiva na igrišče. Tam pa si obe želiva zmagati in narediti vse za zmago. Ko je konec, sva spet prijateljici," je pred dvobojem povedala Keys.

Druga nosilka OP Avstralije Iga Swiatek bo prav tako nadaljevala svoj avstralski pohod. Nasproti ji bo v četrtem krogu stala avstralska kvalifikantka Maddison Inglis, ki bo prvič v karieri igrala osmino finala na turnirju za grand slam.

OP Avstralije, osmina finala: Jessica Pegula (USA/6) - Madison Keys (USA/9);

Maddison Inglis (AUS) - Iga Swiątek (POL/2);

Elena Rybakina (KAZ/5) - Elise Mertens (BEL/21);

Xinyu Wang (CHN) - Amanda Anisimova (USA/4).

Preberite še: