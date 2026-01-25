Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Nedelja,
25. 1. 2026,
20.00

16 minut

Iga Swiatek OP Avstralije Jessica Pegula Madison Keys

OP Avstralije (WTA), 9. dan

Pride trenutek, ko ni več časa za prijateljstvo

B. B.

Madison Keys

Foto: Reuters

Deveti dan teniškega OP Avstralije bodo na sporedu dvoboji osmine finala. Pomerili se bosta tudi Madison Keys in Jessica Pegula, ki sta sicer zelo dobri prijateljici.

Jannik Sinner
Sportal V kakšnem stanju je Sinner, Đoković bo počival

Na osrednjem igrišču Rod Laver Arena bosta igrišče odprli aktualna zmagovalka OP Avstralije Madison Keys in šesta nosilka turnirja Jessica Pegula. Američanki sta sicer dobri prijateljici, a v času dvoboja bosta morali odmisliti prijateljstvo in se osredotočiti le na svojo igro.

"Lahko se smejiva in pogovarjava do trenutka, ko stopiva na igrišče. Tam pa si obe želiva zmagati in narediti vse za zmago. Ko je konec, sva spet prijateljici," je pred dvobojem povedala Keys.

Druga nosilka OP Avstralije Iga Swiatek bo prav tako nadaljevala svoj avstralski pohod. Nasproti ji bo v četrtem krogu stala avstralska kvalifikantka Maddison Inglis, ki bo prvič v karieri igrala osmino finala na turnirju za grand slam.

OP Avstralije, osmina finala:

Jessica Pegula (USA/6) - Madison Keys (USA/9);
Maddison Inglis (AUS) - Iga Swiątek (POL/2);
Elena Rybakina (KAZ/5) - Elise Mertens (BEL/21);
Xinyu Wang (CHN) - Amanda Anisimova (USA/4).

Iga Swiatek OP Avstralije Jessica Pegula Madison Keys
