Poslanci desetega sklica DZ začenjajo mandat. Pred ustanovno sejo še potekajo pogovori in preštevanja glasov, potrebnih za izvolitev predsednika DZ. Prvak Svobode Robert Golob je ob prihodu izrazil optimizem, da jim bo izvolitev do konca dneva uspela. "Do takrat pa samo mirne živce," je dejal. SDS svojega kandidata ne bo predlagala.

Glavni poudarki ustanovne seje državnega zbora:



11.27 Janša: SDS posameznih poslanskih mandatov ne bo izpodbijala, glede zakona se bo obrnila na ustavno sodišče

Prvak SDS Janez Janša je pred obravnavo izida volitev na MVK sporočil, da SDS posameznih poslanskih mandatov ne bo izpodbijala. Kot je dejal, namreč ni mogoče vedeti, kateri mandati izhajajo iz glasov na "nezakonitih predčasnih voliščih". Preostane zgolj pritožba na ustavno sodišče, na katerega se bodo obrnili glede zakona o volitvah v DZ, pravi.

SDS je namreč po volitvah vložila več ugovorov na volilne komisije zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij pri izvedbi volitev ter pri določitvi volišč. Predlagala je, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v DZ.

Oporekali so določitvi skupnih volišč za več okrajev, izpostavljali pa so tudi dvome glede hrambe skrinjic z glasovnicami predčasnega glasovanja, nadzora nad njimi in tudi glede samega izida tega glasovanja.

Vse pritožbe SDS so volilne komisije zavrnile. Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, sicer obstaja možnost pritožbe na državni zbor, ta pa se lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije DZ, na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev. Seja MVK je v DZ pravkar začela zasedanje.

Janša pa je še pred sejo v izjavi novinarjem v DZ dejal, da je SDS po preučitvi zakona o volitvah v DZ s pravnimi strokovnjaki ugotovila, da zakon ne vsebuje pravnega varstva. Morali bi namreč izpodbijati posamezne poslanske mandate ob dejstvu, da ni znano, kateri mandati izhajajo iz glasov s predčasnih volišč, ki so po mnenju SDS nezakonita. "To je tako rekoč nemogoče, ostane zgolj pritožba na ustavno sodišče, kar bomo naredili. Vendar je to pritožba zoper zakon, ki je v nasprotju s členom ustave, ki zagotavlja, da je zoper vsako odločitev kateregakoli organa dopustno pravno varstvo," je Janša pojasnil nadaljnje korake SDS.

Kot je dodal, namreč zakon o volitvah v DZ kot "najpomembnejši zakon v demokraciji", tega pravnega varstva nima in obstaja "velika praznina". "Na to smo opozarjali že doslej, nikogar ni zanimalo, zdaj, ko je rezultat tesen, tudi pravnike to bolj zanima in upamo, da bo vsaj za naslednje volitve Slovenija dobila zakon o volitvah v državni zbor, ki ne bo v sramoto demokratične države," je dejal.

Prva naloga novih poslancev je bila izvolitev predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije (MVK). Kot so se dogovorili v sredo, je predsednik MVK Tadej Ostrc, podpredsednik pa Zoran Stevanović.

Sledi prekinitev plenarne seje in prva seja mandatno-volilne komisije. Poslanci se bodo ponovno zbrali okoli 13.30.

Ustanovno sejo desetega sklica državnega zbora je kot najstarejši izvoljeni poslanec na parlamentarnih volitvah 22. marca odprl Franc Križan iz vrst Demokratov. Sledila je himna, nato pa je zadnji nagovor imela dozdajšnja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je v uvodu vsem zbranim v dvorani čestitala za izvolitev. "Med vami je nekaj tistih, ki so odgovorne naloge poslank in poslancev že opravljali. Podobno kot po vsakih volitvah pa tu vidim tudi nekaj novih obrazov. Glede na trenutno dogajanje v svetu časa za učenje ne bo veliko. Tudi v preteklem mandatu ga ni bilo," je po poročanju RTV SLO med drugim dejala Klakočar Zupančič.

"Po desetletjih počasnega hiranja in razgradnje javnega zdravstva nam je s spremembami zakonodaje vsaj deloma uspelo obrniti trend in poskrbeti za boljši položaj nekaterih ranljivih skupin naše skupnosti," je poudarila. "Seveda smo delali tudi napake, vsakdo jih, vprašanje je le, v kolikšni meri smo jih sposobni prepoznati in priznati vsaj sebi, če že ne drugim," je dodala.

Po njeni oceni bo prihodnji mandat glede na mednarodno dogajanje poln zahtevnih izzivov, saj samodržci, ki se jim je uspelo dokopati do oblasti v kar nekaj pomembnih državah, sistematično rušijo ne le mednarodno pravo, temveč tudi vse vrednote, na katerih temelji demokracija tako imenovanega zahodnega tipa.

"Pred Slovenijo kot članico Evropske unije je torej zahteven izziv, kako ohraniti demokratične vrednote, spodbujati solidarnost in medsebojno spoštovanje ter, kot nam veleva ustava, izvajati aktivno mirovno zunanjo politiko," je opozorila.

V nagovoru se je dotaknila tudi v vprašanja integritete. Kot ocenjuje, je v politiki včasih premalo integritete, "nekateri jo izgubijo s prihodom, drugi jo pridobijo z odhodom", je sklenila.

Novoizvoljenim poslancem je zaželela uspešno delo in da bodo pri sprejemanju odločitev glasovali po svoji vesti in s trdnim namenom, da delujejo v dobro ljudi. "Nenazadnje bomo prej ali slej prav državljanke in državljani ocenjevali, kako uspešno je bilo vaše delo," je sklenila Klakočar Zupančič, ki DZ zapušča, saj ni dobila poslanskega mandata.

Poslanci desetega sklica DZ, izvoljeni na volitvah 22. marca, bodo na današnji ustanovni seji prvič sedli v parlamentarne klopi in začeli delo. Po uvodnem delu z nagovorom dozdajšnje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič bo med prvimi nalogami, ki jih čakajo, imenovanje mandatno-volilne komisije in potrditev poslanskih mandatov.

Glavna neznanka za zdaj ostajajo imena kandidatov za vodenje DZ. Politično preštevanje in preigravanje lahko pričakujemo do zadnjega, pogovori poslancev, ki se zbirajo v parlamentu, pa že potekajo. Kandidata lahko predlaga najmanj deset poslancev. Foto: Ana Kovač

O tem so se pogovarjali že v četrtek. Možnosti podpore enemu kandidatu so iskali v strankah aktualne koalicije. Prvak relativne zmagovalke Svobode Golob je ob jutranjem prihodu v parlamentarno poslopje izrazil optimizem, da jim bo izvolitev prvega med poslanci danes uspela. "Do takrat pa samo mirne živce," je dejal.

Prvak SD Matjaž Han je dejal, da bo seja dolga, a da morajo predsednika DZ izvoliti danes, da bo država delovala.

Manj optimistični, kot kaže, so medtem v najmanjši stranki koalicijskega trojčka Levici. Strankina poslanka Nataša Sukič je dejala, da pričakuje "velike zaplete in razna preigravanja". O izvolitvi novega predsednika DZ ni povsem prepričana. Po njenem mnenju je mogoče tudi, da jim izvolitev danes še ne bi uspela. "A seja bo trajala, dokler se ne bo pokadil beli dim. To pomeni, da če ga danes ne dobimo, bomo zasedali tudi jutri, v nedeljo in tako naprej, dokler ne pridemo do nečesa," je dejala. Na vprašanje, ali meni, da ima trenutno kateri kandidat v žepu 46 glasov, je odgovorila, da se boji, da so špekulacije o izvolitvi kandidata z desnice, ki so v igri, "kar na mestu".

Pogovori namreč potekajo tudi na drugi strani političnega prostora. Zadnje dni se je v medijih največkrat omenjalo možnost kandidature Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, pojavljala so se tudi ugibanja o predsedniku stranke Resni.ca Zoranu Stevanoviću in poslancu Demokratov Križanu, a se Demokrati kandidatu za predsednika DZ odpovedujejo, je v četrtek zvečer za Televizijo Slovenija zatrdil Logar.

Stranka Resni.ca sama nima dovolj glasov, da bi predlagala svojega kandidata. Si ga pa želi. Zato bo Stevanović še pred sejo o tem govoril z vodji poslanskih skupin. "Potem bomo pa videli, ali imamo dovolj glasov," je dejal ob prihodu v DZ. Ni pa nujno, da bo kandidat sam, kot morebitno kandidatko je omenil poslanko Katjo Kokot. Podpreti je pripravljen tudi drugega kandidata iz t. i. tretjega stebra, torej iz Demokratov ali desnega trojčka, ne bi pa podprl ne kandidata leve sredine ne kandidata SDS.

Prvak SDS Janez Janša je ob prihodu po poročanju Televizije Slovenija dejal, da SDS svojega kandidata ne bo predlagala.