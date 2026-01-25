V tem delu se bodo padavine okrepile, meja sneženja se bo spuščala

Zvečer bodo padavine postopno slabele in povečini ponehale, ponoči in proti jutru pa se bodo predvsem v zahodni Sloveniji spet nekoliko okrepile.

Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 9 stopinj Celzija.

Poglejte radarsko sliko padavin:

Nov sneg znova v sredo

V torek bo deloma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, popoldne pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo verjetno snežilo. Ob morju se bo krepil jugo.

V sosednjih pokrajinah bo v nedeljo zvečer večinoma oblačno z občasnim rahlim dežjem, v Alpah bo snežilo. Ponoči bodo padavine postopno ponehale. Proti jutru bo ob severnem Jadranu spet začelo deževati. V ponedeljek bo sprva še večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine. Čez dan se bo postopno delno razjasnilo.