Nekdanja predsednika ZDA Barack Obama in Bill Clinton sta v nedeljo poudarila, da bi moral biti drugi uboj v Minneapolisu, ki so ga zagrešili agenti urada za priseljevanje, opozorilo Američanom, da so temeljne vrednote v ZDA vse bolj ogrožene. Aktualni predsednik Donald Trump je krivdo za smrti v Minneapolisu pripisal demokratom.

Trumpova vlada je deležna vse večjega pritiska zaradi ostrega ukrepanja proti množičnemu priseljevanju, zlasti po tem, ko so agenti zvezne agencije za priseljevanje in carine (ICE) v soboto ustrelili in ubili 37-letnega medicinskega tehnika Alexa Prettija, medtem ko so se z njim prerivali na zaledeneli cesti. Manj kot tri tedne pred tem je agent ICE v Minneapolisu ustrelil 37-letno Renee Good.

"Uboj Alexa Prettija je srce parajoča tragedija. To bi moralo biti tudi opozorilo vsem Američanom, ne glede na strankarsko pripadnost, da so mnoge od naših temeljnih vrednot vse bolj ogrožene," je Obama zapisal na omrežju X. Ob tem je prebivalce ZDA pozval, naj črpajo navdih iz vala mirnih protestov v Minneapolisu in drugih delih države ter jih podprejo. Dodal je, da gre za pravočasen opomin, da je na koncu naloga vsakega posameznega državljana, da se oglasi proti nepravičnosti, zaščiti temeljne svoboščine in odgovornost vlade.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

Clinton: Če po 250 letih izgubimo svoje svoboščine, jih morda nikoli več ne bomo dobili nazaj

Podobno je pozval tudi nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton. Kot je poudaril v izjavi za medije, smo v življenju priča le nekaj trenutkom, ko naše odločitve in dejanja oblikujejo zgodovino. "To je eden izmed njih. Če po 250 letih izgubimo svoje svoboščine, jih morda nikoli več ne bomo dobili nazaj," je opozoril.

Trump krivdo zvalil na demokrate

Trump je odgovornost za smrti Renee Good in Alexa Prettija v nedeljo pripisal demokratskim politikom v zvezni državi Minnesota, vključno z guvernerjem Timom Walzem in županom Minneapolisa Jacobom Freyem. Demokrati, ki vodijo države in mesta, ki ščitijo nezakonite priseljence, odklanjajo sodelovanje z ICE, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. "Žal sta dva ameriška državljana umrla zaradi kaosa, ki ga je povzročila demokratska stranka," je dodal.

V Minneapolisu se je po smrti Prettija v nedeljo na protestu zbralo več sto ljudi, ki so bili kritični do agencije ICE. Eden od udeležencev je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP držal transparent z napisom: "Bodi Pretti, bodi dober (v orig. Good)."