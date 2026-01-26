Teheran obljublja oster odgovor v primeru ameriškega napada

Teheran je danes posvaril pred morebitnim vojaškim posredovanjem ZDA v Iranu ter obljubil oster odgovor v primeru napada ZDA in Izraela. Ameriška vojska je medtem sporočila, da je flota vojaških ladij na čelu z letalonosilko Abraham Lincoln prispela na Bližnji vzhod, poročajo tuje tiskovne agencije.

Letalonosilka Abraham Lincoln in spremljajoče ladje so "trenutno nameščene na Bližnjem vzhodu za spodbujanje regionalne varnosti in stabilnosti," je v objavi na X sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom).

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden ukazal premik flote vojaških ladij proti Perzijskemu zalivu. Kot je dejal, je ukrep sprejel za vsak slučaj, če bo treba ukrepati proti Teheranu zaradi zatiranja protestnikov.

Iransko zunanje ministrstvo je danes posvarilo pred posredovanjem. "Prihod takšne bojne ladje ne bo vplival na iransko odločnost in resnost pri obrambi iranskega naroda," je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva.

ZAE ne bodo dovolili napadov s svojega ozemlja

Združeni arabski emirati (ZAE) pa so danes sporočili, da ne bodo dovolili napadov na Iran s svojega ozemlja in da zavračajo zagotavljanje logistične podpore za napade.

Zunanje ministrstvo v Abu Dabiju je sporočilo, da je "ponovno potrdilo zavezo ZAE, da ne bodo dovolili uporabe svojega zračnega prostora, ozemlja ali voda v kakršnihkoli sovražnih vojaških akcijah proti Iranu".

Kot so zapisali, so "dialog, deeskalacija, spoštovanje mednarodnega prava in spoštovanje državne suverenosti" najboljši način za reševanje "trenutnih kriz".

ZAE gostijo na tisoče ameriških vojakov v letalski bazi Al Dafra v bližini prestolnice Abu Dhabi, eni od več ameriških vojaških lokacij v Perzijskem zalivu.

V Libanonu shod v podporo Iranu

V Libanonu pa je Hezbolah danes na več območjih organiziral shod v podporo Iranu v luči ameriško-izraelskih groženj. Vodja libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je opozoril, da bi bil nov napad ZDA na Iran tudi napad na Hezbolah in da bi vojna proti Iranu tokrat "zažgala regijo," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Soočeni z agresijo, ki ne dela razlik med nami (...) smo tarča vsake morebitne agresije in odločeni smo, da se bomo branili," je dejal Kasem v televizijskem nagovoru podpornikom na shodu solidarnosti za Iran.