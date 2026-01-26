EU in Indija sta tik pred tem, da napovesta uraden zaključek pogajanj o obsežnem prostotrgovinskem sporazumu, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP dejal indijski državni sekretar za trgovino Rajesh Agrawal. Pogajanja so se začela pred približno dvema desetletjema, sporazum pa bo uradno sklenjen na torkovem vrhu EU-Indija.

Sporazum, ki so ga v Indiji označili za "mater vseh dogovorov", bo uradno predstavljen v torek, ko se bosta v indijski prestolnici New Delhi z indijskim premierjem Narendro Modijem sestala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

EU in Indija zaradi Trumpa iščeta nove trge

Uradna pogajanja so v zaključni fazi, obe strani pa sta pripravljeni na torkovem vrhu razglasiti uspešen zaključek pogajanj, je za AFP dejal Agrawal. Sporazum prihaja v času, ko tako EU kot Indija v luči ameriških carin in kitajskih izvoznih omejitev iščeta nove trge.

Po poročanju AFP naj bi v okviru sporazuma Indija olajšala dostop do trga za ključne evropske izdelke, med drugim avtomobile in vino, v zameno pa bi bil lažji izvoz tekstila in farmacevtskih izdelkov v EU.

Blagovna menjava med EU in Indijo se povečuje

Blagovna menjava med Indijo in EU je leta 2024 dosegla 120 milijard evrov, kar je po podatkih EU skoraj 90 odstotkov več kot deset let prej, trgovina s storitvami pa je predlani znašala dodatnih 60 milijard evrov, še poroča AFP.