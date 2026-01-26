Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
19.14

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Trumpova carinska vojna carine Antonio Costa Narendra Modi Indija Evropska unija Ursula von der Leyen

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 19.14

8 minut

EU in Indija uspešno zaključili pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ursula von der Leyen v Indiji januarja 2026 | Sporazum bo uradno predstavljen v torek, ko se bosta v indijski prestolnici New Delhi z indijskim premierjem Narendro Modijem sestala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. | Foto Guliverimage

Sporazum bo uradno predstavljen v torek, ko se bosta v indijski prestolnici New Delhi z indijskim premierjem Narendro Modijem sestala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Foto: Guliverimage

EU in Indija sta tik pred tem, da napovesta uraden zaključek pogajanj o obsežnem prostotrgovinskem sporazumu, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP dejal indijski državni sekretar za trgovino Rajesh Agrawal. Pogajanja so se začela pred približno dvema desetletjema, sporazum pa bo uradno sklenjen na torkovem vrhu EU-Indija.

Sporazum, ki so ga v Indiji označili za "mater vseh dogovorov", bo uradno predstavljen v torek, ko se bosta v indijski prestolnici New Delhi z indijskim premierjem Narendro Modijem sestala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

EU in Indija zaradi Trumpa iščeta nove trge

Uradna pogajanja so v zaključni fazi, obe strani pa sta pripravljeni na torkovem vrhu razglasiti uspešen zaključek pogajanj, je za AFP dejal Agrawal. Sporazum prihaja v času, ko tako EU kot Indija v luči ameriških carin in kitajskih izvoznih omejitev iščeta nove trge.

Donald Trump
Novice Trumpov svet: ni prostora za Slovence

Po poročanju AFP naj bi v okviru sporazuma Indija olajšala dostop do trga za ključne evropske izdelke, med drugim avtomobile in vino, v zameno pa bi bil lažji izvoz tekstila in farmacevtskih izdelkov v EU.

Blagovna menjava med EU in Indijo se povečuje

Blagovna menjava med Indijo in EU je leta 2024 dosegla 120 milijard evrov, kar je po podatkih EU skoraj 90 odstotkov več kot deset let prej, trgovina s storitvami pa je predlani znašala dodatnih 60 milijard evrov, še poroča AFP.

Ši Džinping
Novice Usodno pismo, ki bo Evropo ubranilo pred kitajskim napadom?
Gita Gopinath
Novice Bo ta ženska Trumpu prinesla zelo slabe novice?
Donald Trump in Vladimir Putin
Novice Se začenja trpinčenje majhnih držav?
Donald Trump
Novice Hud udarec za Trumpa. Vse kaže, da mu je spodletelo.
Donald Trump
Novice Kitajski udarec: je Trump pred velikim porazom?
Donald Trump
Novice Velika nevarnost za Evropo: "Ohraniti morate mirno kri"
Liechtenstein
Novice Je to država, na kateri se bo zlomilo Trumpovo kladivo?
Donald Trump
Novice Zlati udarec za Donalda Trumpa? To je za zdaj znano.
Donald Trump
Novice Ni usmiljenja: Trumpovo kladivo neizprosno udarja po državi, o kateri sanjarijo Slovenci
Trumpova carinska vojna carine Antonio Costa Narendra Modi Indija Evropska unija Ursula von der Leyen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.