Izrael je danes sporočil, da bo dovolil omejeno ponovno odprtje mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom, ko bodo imeli posmrtne ostanke še zadnjega izraelskega talca, ki ga mora predati palestinsko gibanje Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz kabineta izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so danes sporočili, da Izrael soglaša s ponovnim odprtjem prehoda samo za pešce in ob upoštevanju izraelskega mehanizma za pregledovanje. Ta korak bo odvisen od "100-odstotnega prizadevanja Hamasa za lociranje in vrnitev vseh umrlih talcev", so poudarili.

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da na severu Gaze išče posmrtne ostanke zadnjega talca, ki so še vedno na območju razdejane palestinske enklave.

"Po koncu te operacije in v skladu z dogovorom z ZDA bo Izrael odprl mejni prehod Rafa," so danes še sporočili iz Netanjahujevega urada. Hamas je v okviru mirovnega dogovora, ki velja od oktobra lani, predal vse še žive izraelske talce, z izjemo enega pa je v skladu z mirovnim načrtom ameriškega predsednika Donalda Trumpa izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.

Prehod Rafa ključen za dostavo pomoči v Gazo

Ameriški odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Jared Kushner sta med pogovori v Jeruzalemu konec tedna po poročanju medijev pritiskala na izraelske predstavnike, naj znova odprejo mejni prehod.

Ponovno odprtje prehoda Rafa, ki je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo, je del dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, vendar je še vedno zaprt.

Svetovni voditelji in predstavniki mednarodnih organizacij so večkrat pozvali k večjemu številu humanitarnih konvojev, ki bi lahko dostavljali pomoč v Gazo, ki je po več kot dveh letih vojne opustošena ter odvisna od dotoka nujno potrebne medicinske opreme, hrane in drugih potrebščin.