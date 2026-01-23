Otroci iz Gaze prvič po dveh letih dobili rekreacijske pripomočke. Pomagate lahko tudi vi.

Sklad ZN za otroke (Unicef) je prejšnji teden na območje Gaze prvič po dveh letih dostavil rekreacijske pripomočke za podporo pri izobraževanju in psihološki odpornosti otrok. Pripeljal je 5.168 pripomočkov, s katerimi bodo podprli razvoj več kot 375. tisoč otrok v palestinski enklavi, med njimi tudi tisoč otrok s posebnimi potrebami.

Namestnik izvršne direktorice Unicefa za humanitarno delovanje in oskrbovalne operacije Ted Chaiban, ki je ta teden obiskal Gazo, je poudaril, da "za majhne otroke po vsem svetu, tudi v Gazi, igra ni luksuz, ampak način, kako razvijajo jezikovne, motorične in socialno-čustvene veščine ter veščine reševanja problemov", so danes sporočili iz Unicefa Slovenija.

Izpostavil je, da bodo pripomočki za rekreacijo pomagali ustvariti varnejše, strukturirane prostore, kjer se bodo otroci lahko vrnili k rutini, spregovorili o svojih čustvih in nadaljevali učenje tudi v kriznih razmerah.

Za prevoz drugih potrebščin potrebujejo še dovoljenje

Opozoril pa je, da morajo dobiti še dovoljenje, da v Gazo pripeljejo vse druge potrebščine za izobraževanje in razvoj v zgodnjem otroštvu. Z njimi bi 336 tisoč otrokom zagotovili vse najosnovnejše pripomočke za učenje, kot so zvezki, svinčniki, radirke in barvice. S tem bodo tudi staršem, skrbnikom in vzgojiteljem omogočili, da otroke vključijo v dejavnosti, ki so primerne za njihovo starost, spodbujajo razvoj, zmanjšujejo stres in krepijo zaščitno okolje, je poudaril Chaiban.

Unicef ob tem izpostavlja, da morajo otroci v vojni razdejani palestinski enklavi nadaljevati učenje in razvoj kljub hudim prekinitvam vsakdanjega življenja in nenehnemu obupu, ki jih obdaja.

Unicef Slovenija je ob tem spomnil, da sklad otrokom v Gazi neprekinjeno zagotavlja pomoč in da v Sloveniji zbirajo donacije tudi z SMS-sporočilom GAZA10 na številko 1919.