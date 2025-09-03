Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
7.32

Trst zajel močan naliv: v 30 minutah padlo 35 litrov dežja

Poplava v Trstu | Voda je poplavljala pločnike in ceste, v nekaterih delih mesta je poplavilo več trgovin in drugih lokalov. | Foto Neurje.si/FB

Voda je poplavljala pločnike in ceste, v nekaterih delih mesta je poplavilo več trgovin in drugih lokalov.

Foto: Neurje.si/FB

Trst je v torek zvečer zajel močan naliv, zaradi katerega so bile poplavljene številne ulice, poročajo lokalni mediji. O obilnih padavinah so poročali tudi iz Milj.

Po pisanju Primorskega dnevnika, ki se sklicuje na italijansko agencijo za okolje Arpa, je v Trstu okoli 19. ure v približno 30 minutah padlo 35 litrov dežja na kvadratni meter, kar je približno toliko, kolikor običajno skupaj zabeležijo v tretjini septembra.

