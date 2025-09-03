Trst zajel močan naliv: v 30 minutah padlo 35 litrov dežja

Trst je v torek zvečer zajel močan naliv, zaradi katerega so bile poplavljene številne ulice, poročajo lokalni mediji. O obilnih padavinah so poročali tudi iz Milj.

Po pisanju Primorskega dnevnika, ki se sklicuje na italijansko agencijo za okolje Arpa, je v Trstu okoli 19. ure v približno 30 minutah padlo 35 litrov dežja na kvadratni meter, kar je približno toliko, kolikor običajno skupaj zabeležijo v tretjini septembra.

Ostali brez elektrike

Kasneje je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo območje zajelo še več ploh. Nalivi so poleg težav v prometu povzročili izpad oskrbe z elektriko v nekaterih delih mesta, pa tudi manjši zemeljski plaz, zaradi katerega se je porušil zid.

O močnih nalivih so v torek zvečer poročali tudi iz Milj, kjer je poplavilo več cest, tudi proti mejnemu prehodu Lazaret na meji s Slovenijo, še piše Il Piccolo na svoji spletni strani.